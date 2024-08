Jakob Schubert: Olympia-Held im Porträt

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020, die aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahr verspätet in Tokio stattfanden, holte Jakob Schubert die Bronzemedaille. Der Kletter-Bewerb feierte damals seine Olympia-Premiere.

"Diese Medaille hat für mich einen unglaublichen Stellenwert, ich muss das alles erst verarbeiten. Ich habe so lange und so hart hingearbeitet, da sind so viele Nerven im Spiel und so viel Schweiß, den ich reingesteckt habe. Dass es für eine Medaille gereicht hat, bedeutet mir alles", meinte Schubert damals.