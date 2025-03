Ilija Trojanow : „Wir schlittern in ein irrationales Zeitalter“

Noch heute erinnert sich Ilija Trojanow, wie er von seinem Onkel ein erstaunliches Buch empfing. „Buch für das bulgarische Volk“, 1897 vom bulgarischen Autor Stojan Michailowski verfasst, erzählt vom Wesir von Istanbul. Der betagte Mann führt seinen Neffen in die Staatsgeschäfte ein, auf dass dieser einst die Macht übernähme.

Trojanow, 1965 in Sofia geboren, war damals 20 und studierte Jus in München. Als Bub von sechs Jahren war er mit seinen Eltern vor dem kommunistischen Regime in Bulgarien geflohen. Heute ist Trojanow 59, logiert in der ersten Liga der deutschsprachigen Literatur und ist immer noch fasziniert von Michailowskis Buch. Denn die „seltene Mischung aus Satire und politischer Klarheit“ fasse „Realitäten von Autorität und Hierarchie, von Manipulation und Korruption intensiv ins Auge“, schreibt Trojanow in einem Brief an seine Leser. Nun hat er Michailowskis Werk neu erzählt und „Das Buch der Macht“ genannt. Anlass für ein Gespräch.

Herr Trojanow, Ihre Wiedererzählung von Stojan Michailowskis „Buch für das bulgarische Volk“ aus dem Jahr 1897 als „Das Buch der Macht“ klingt so aktuell, als wäre sie für die Gegenwart geschrieben. Hat sich in den vergangenen 100 Jahren denn gar nichts verändert?

Es zeigt, dass sich das universell Gültige immer wieder bestätigt. Manchmal auf besonders plumpe und vulgäre Weise, wie im Moment. Manchmal ist dies subtiler und versteckter und raffinierter. Aber, das ist das Faszinierende an diesem Buch, die Machtmechanismen sind offensichtlich durch die Jahrhunderte und durch die verschiedenen Kulturräume hinweg sehr ähnlich. Das hat mich am meisten fasziniert, dass es so etwas wie eine Essenz des Herrschens gibt und eine bestimmte Brutalität der Macht.