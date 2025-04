Hans-Peter Wipplinger mit Österreichischem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet

Im feierlichen Rahmen des Leopold Museums wurde Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Hauses, am 31. März 2025 mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet. Die hohe staatliche Auszeichnung würdigt Wipplingers langjähriges Engagement und seine Beiträge zur Kunstgeschichte und Kulturvermittlung in Österreich und darüber hinaus.

Die Ehrung fand im Beisein zahlreicher Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft statt. Nach den einleitenden Worten von Josef Ostermayer, Stiftungsvorstand der Leopold Museum-Privatstiftung, hielten die Künstler*innen Anna Jermolaewa und Gregor Schmoll eine persönliche Laudatio, die Wipplingers prägendes Wirken für die zeitgenössische und moderne Kunst hervorhob.

Das von Bundespräsident Alexander Van der Bellen verliehene Dekret sowie die Insignien wurden von Theresia Niedermüller, Sektionschefin im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS), überreicht. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Kollegium Kalksburg mit Vincenz Wizlsperger, Heinz Ditsch und Paul Skrepek.

Hans-Peter Wipplinger studierte Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Seine Karriere führte ihn über das OK Centrum für Gegenwartskunst in Linz und das New Museum of Contemporary Art in New York unter anderem an das Museum Moderner Kunst in Passau und die Kunsthalle Krems. Seit 2015 leitet er das Leopold Museum in Wien, das er seither maßgeblich prägt. Darüber hinaus ist er als Autor und Herausgeber kunstwissenschaftlicher Publikationen sowie als Kurator international beachteter Ausstellungen aktiv.

An der Veranstaltung nahmen unter anderem teil: Sepp Schellhorn (Gastronom und Staatssekretär), Werner Sobotka (Politiker), Norbert Kettner (CEO WienTourismus), Axel Anderl (ArtSpace AnderlWeber), Erwin Bohatsch, Helga Rössler, Vito Cecere und Bettina Bundszus-Cecere (Botschafter Deutschland), Paul und Elisabeth Gessl, Sonja Hammerschmid, Waltraud Leopold, Matthieu Peyraud (Botschafter Frankreich), Helmut und Eva Schoba (VGN Medien Holding), Werner Trenker (MED TRUST), Sonja Zsolnai-Kasztler (MED TRUST)