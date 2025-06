An Kurzfilme haben Sie sich zuerst gewagt, mit „Bird Hearts“ 2015 und „Fanny“ 2018. Wie entstand die Idee zu „Armand“?

Ich hörte mal von einem Freund eine Story: Auf einem Campingtrip haben die beiden anderen Sechsjährigen, mit denen er im Zelt war, wohl etwas getan, was sonst nur Erwachsene tun. Ich habe in Gedanken sofort die Eltern verurteilt. Aber dann merkte ich, wie viel ich fantasiere, ohne überhaupt zu wissen, wer Kind und Eltern sind und was wirklich los war: Ich erfinde eine Geschichte, auf der Basis von wenig Information. Das war das Set-up für „Armand“: wie wenig Wissen wir brauchen, um große Geschichten über andere loszutreten.

Wie kamen Sie zu Ihrer formidablen Hauptdarstellerin Renate Reinsve, die Motor und Seele dieses Films ist und seit „Der schlimmste Mensch der Welt“ international Karriere macht?

Sie lebt in Oslo wie ich. Vor über zehn Jahren gab mir jemand den Tipp, dass sie gut wäre, und ich mailte sie an, ob sie einen Kurzfilm mit mir drehen möchte: Sie bekäme kein Geld, aber wahrscheinlich eine gute, intensive Erfahrung. Die zwei Tage Dreh waren fantastisch. Als würden wir alle, die Crew eingeschlossen, uns ein Leben lang kennen. Das war 2016, und damals schworen wir, dass wir zusammen einen Spielfilm drehen. Da sind wir nun!

Sie spricht von Ihnen jetzt als „Monolith“, einem selbstsicheren Kerl, der weiß, was er tut , was er will und das auch ausstrahlt. War Ihnen Ihre Veränderung bewusst?

Ich habe mich beim Drehen am Set wirklich lebendig gefühlt und ich glaube, das ist es, was sie meint. Ich fühlte mich kraftvoll, mächtig und wusste, was ich leisten kann. Ich finde es bewegend, wie 40 Leute am Set gemeinsam an einem Drehbuch von mir arbeiten und diese Welt zum Leben erwecken. (lacht) Ich glaube nicht, dass es gut für jemanden ist, das zu oft zu tun, weil du dich in gewisser Weise fühlst, als seist Du Gott.