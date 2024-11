Gabriele Schor wird Ehrenmitglied der Künstlerhaus Vereinigung

Provokativ, radikal und vor allem mutig inszenierte sich eine Generation an Künstlerinnen ab den 1970er-Jahren, spielte selbstironisch mit stereotypen Rollenzuweisungen und unterwanderte damit das kulturelle Konstrukt vermeintlicher Weiblichkeit. Einerseits emanzipierten sich die Frauen von der Objektifizierung im kunsthistorischen Kontext und brachen gleichzeitig mit gesellschaftlich verankerten weiblichen Ideal- und Normvorstellungen – sie schufen ein neues „Bild der Frau“. Jenes, in dem Frauen, losgelöst von männlicher Idealisierung, sich als aktives Subjekt Gehör verschaffen und an gesellschaftlichen wie politischen Prozessen partizipieren.

Lange Zeit als anstößig, geradezu entartet, abgelehnt und nur selten präsentiert, erkannte Gabriele Schor in ihrer Forschung die Pionierleistung dieser künstlerischen Generation an Frauen, als das, was sie letztlich ist – Feministische Avantgarde.