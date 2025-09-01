Fundermax-Platten als künstlerisches Relief im Wiener Künstlerhaus

Am 28. August eröffnete im Künstlerhaus Wien die Ausstellung „Raumerkundungen“. Gezeigt werden Arbeiten von Iris Kohlweiss, Miriam Hamann und Marianne Lang. Kuratiert von Roman Grabner ist die Schau bis 14. September 2025 zu sehen.

Ein zentrales Werk stammt von Iris Kohlweiss. Sie realisierte ein rund 4 mal 4 Meter großes Relief auf weißen Max-Compact-Interior-Platten von Fundermax. In die Platten wurde eine Zeichnung eingefräst, die über Licht und Bewegung verschiedene Aspekte der Raumwahrnehmung thematisiert.

Das Relief basiert auf einem komplexen Linien- und Formsystem, das organische und geometrische Elemente verbindet. Für Kohlweiss bedeutet die Arbeit einen Übergang: von Papier- und Textilarbeiten hin zu einem festen Werkstoff, der neue Möglichkeiten eröffnet. Entscheidend waren nach eigenen Angaben die Stabilität, Dauerhaftigkeit und Präzision der Max Compact Interior-Platten. Ihre matte, homogene Oberfläche verstärkt die visuelle Tiefe und die Linienführung.