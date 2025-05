Ländle trifft Wien: Frühlingsball der Vorarlberger:innen begeistert im Palais Ferstel

Der Frühlingsball der Vorarlberger:innen in Wien hat sich auch in seiner 37. Ausgabe als festlicher Höhepunkt im gesellschaftlichen Kalender etabliert. Unter dem Motto „Die Region amKumma tanzt in Wien“ versammelten sich am Donnerstagabend rund 750 Ballgäste, darunter etwa 200 Gäste aus Vorarlberg, im prunkvollen Palais Ferstel. Eröffnet wurde der Abend von Landesrätin Barbara Schöbi-Fink, durch das Programm führte erstmals Heike Montiperle aus Satteins.

Neben traditioneller Ballmusik durch das Wiener Orchester „Krisper“ sorgten die Vorarlberger Band „Ersatzbank“ und das Saxofonquartett „Kenny Gsi“ – mit einem überraschenden Mitternachtsauftritt – für musikalische Höhepunkte. Auch organisatorisch gab es eine Premiere: Ein junges Team um Simon Ehe und Martin Caldonazzi, beide mit Vorarlberger Wurzeln und Wohnsitz in Wien, übernahm erstmals die Leitung der Ballorganisation – ein Generationswechsel, der von Gästen und Verein gleichermaßen begrüßt wurde.

Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren anwesend, darunter Wirtschaftskammerpräsident Karlheinz Kopf, Nationalratsabgeordnete Heike Eder und Johannes Gasser, sowie Olympiasieger Lukas Mähr. Die Veranstaltung bestätigte erneut ihre Rolle als Brücke zwischen den Bundesländern – und als festlicher Treffpunkt für Vorarlberger:innen in der Bundeshauptstadt.