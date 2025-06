Falco-Musical „Rock Me Amadeus“ begeistert über 500.000 Besucher:innen

Musikalischer Ausnahmeerfolg im Ronacher: „Rock Me Amadeus – Das Falco Musical“ verabschiedet sich nach 481 Shows

Mit einer eindrucksvollen Dernière verabschiedete sich am 30. Juni 2025 das Erfolgsstück „Rock Me Amadeus – Das Falco Musical“ von der Bühne des Ronacher. In insgesamt 481 Vorstellungen strömten über eine halbe Million Besucher:innen in das Theater der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, um die Hommage an den österreichischen Pop-Rebell Falco live zu erleben. Nach der Weltpremiere im Oktober 2023 entwickelte sich die VBW-Eigenproduktion rasch zum Kassenschlager – inklusive Verlängerung um eine weitere Spielzeit.

Standing Ovations zum Abschied

Die emotionale Dernière krönte eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck zeigte sich tief bewegt: „Abend für Abend wurde unsere Produktion mit tosendem Applaus gefeiert – mehr als 500.000 Menschen haben wir mit dieser Uraufführung erreicht. Es war eine der schönsten Reaktionen auf kreative Leidenschaft, die ich je erleben durfte.“

Auch VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay würdigte das Engagement des gesamten Teams: „Zwei fulminante Jahre voller Theatermagie liegen hinter uns – ein großartiger Beweis für die Qualität und Attraktivität unserer Musicalproduktionen.“

Ein Popstar als Kulturgut

Für Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer unterstreicht der Erfolg die kulturelle Strahlkraft Wiens: „ROCK ME AMADEUS beweist, wie sehr sich das musikalische Erbe dieser Stadt für eine neue Generation inszenieren lässt – und das auf höchstem Niveau.“

Mit der Unterstützung der Falco Stiftung wurde das musikalische Leben von Johann „Hans“ Hölzel alias Falco als energiegeladenes Bühnenspektakel neu erzählt – ein Brückenschlag zwischen Popkultur und Musiktheater.

Die Bühne gehört nun Maria Theresia

Nach dem Abschied von Falco kündigen die Vereinigten Bühnen Wien bereits das nächste Highlight an: Ab dem 10. Oktober 2025 feiert „Maria Theresia – Das Musical“ seine Weltpremiere im Ronacher. Die neue VBW-Eigenproduktion rund um die berühmte Habsburger-Monarchin verzeichnet schon jetzt einen Rekord-Vorverkauf. Musical-Intendant Struppeck und sein Team setzen damit erneut auf packendes Storytelling und österreichische Geschichte im modernen Musiktheaterformat.

Die Erwartungen sind hoch – der Vorhang für die nächste Erfolgsgeschichte ist bereit, sich zu heben.