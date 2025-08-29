Volkstheater Wien: Jan Philipp Gloger – frische Kraft im Abstiegskampf

Das Pensum des ersten Monats ist enorm: Vom Vorgänger waren nur zwei Produktionen übernehmbar. Also muss Repertoire aufgebaut werden, mit zwei Premieren im großen Haus innerhalb der ersten Woche und einer weiteren 14 Tage später. Die Nebenschauplätze eingerechnet, stemmt man im September fünf Premieren: Man will wieder mehr Theater spielen als zuletzt.

Die Atmosphäre der Stadt sowie die Geschichte des Hauses als Theater politischer Aufklärung spiegeln sich in den ersten Produktionen. Jura Soyfer vor allem ist nicht nur die Startproduktion zugedacht, sondern auch ein biennal vergebener Theaterpreis für humorvolle politische Stücke.

Soyfer, 1912 in Charkiw geboren, war der Jüngste der Wiener Kabarettistengeneration, die von den Nazis ausgelöscht wurde. Anders als Fritz Grünbaum und Peter Hammerschlag war er dezidiert politisch und Mitglied der illegalen KP. Seine kabarettistischen Texte handeln von sozialem Unrecht, Kriegstreiberei und Blindheit vor dem sich anbahnenden Verhängnis. Ihnen allen ist aber der marxistische Zukunftsglaube gemeinsam. Gloger, der vier zentrale Texte Soyfers collagieren ließ: „Wie kann jemand, der so vital, so wild, anarchisch, lebensstrotzend und voll Selbstironie ist, kaltblütig umgebracht werden und aus dem Licht ins absolute Dunkel stürzen? Das kann man nicht erzählen, indem man ein Trauerspiel inszeniert, sondern man muss die Vitalität und den Optimismus aufrufen, aber das Schreckliche ahnen lassen. Auch wie erschreckend nah er an unserer Zeit ist.“

Sind wir denn dort schon wieder? „Die Gefahr ist, dass wir uns auf dem Weg dahin befinden. Demokratiefeindlichkeit, Ausgrenzung, Antisemitismus sind die Schlüsselbegriffe. Wir müssen das enttarnen und etwas dagegensetzen. Man kann“, fährt Gloger fort, „als Theater im Vergangenen das Heutige entdecken. Man kann aber auch die Kontinuitäten aufzeigen. Es gab eben nach 1945 keinen Bruch und alles war vorbei. Sondern es gibt Verbindungen von 1945 bis zu heutigen Neonazis.“