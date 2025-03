Daniela Palk: Wie das Diakoniewerk die Inklusion vorantreibt

In der neuesten Folge von OÖ ungefiltert begrüßen wir Daniela Palk, Vorständin des Diakoniewerks, und tauchen mit Ihnen tief in die Welt der sozialen Arbeit und Inklusion ein. Frau Palk teilt ihren außergewöhnlichen Werdegang, der sie von einem Au-pair-Jahr in Schweden bis in ihre heutige Führungsrolle im Diakoniewerk geführt hat. Sie beleuchtet die inspirierenden Werte und Prinzipien, die das Diakoniewerk prägen, und erläutert innovative Konzepte wie „Seniorenarbeit innovativ gestalten“, die einen neuen Zugang zur Pflege im Alter ermöglichen sollen.

Ein besonderer Fokus liegt auf den Community Nurses, einem EU-finanzierten Projekt, das trotz nachgewiesener Erfolgsfaktoren in Oberösterreich unter finanziellen Unsicherheiten leidet. Ebenso spannend ist das Thema Inklusion: Frau Palk spricht offen über die Herausforderungen und Erfolge bei der Integration von Menschen mit Behinderung. Besonders eindrucksvoll ist ihr Engagement, Menschen mit Beeinträchtigungen nicht nur in geschützten Arbeitsbereichen unterzubringen, sondern ihnen langfristig einen Platz im ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Erfahren Sie außerdem mehr über persönliche Erlebnisse und prägende Lektionen aus Frau Palks Karriere – und wie das Diakoniewerk mit Innovationsgeist und Anpassungsfähigkeit auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Gesellschaft reagiert. Ob gemeinschaftliche Wohnprojekte oder neue Denkansätze in der Altenpflege – dieses Gespräch bietet wertvolle Einblicke und inspiriert dazu, unsere Gesellschaft inklusiver, menschlicher und gemeinschaftlicher zu gestalten.