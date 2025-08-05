News Logo
Veronika Leibetseder: Familienberatung mit Einfühlungsvermögen

Menschen
Die Herausforderungen moderner Familien mit Veronika Leibetseder

In der neuesten Folge von OÖ ungefiltert gewährt Veronika Leibetseder spannende Einblicke in ihre Tätigkeit als Bereichsleiterin der Familien- und Jugendgerichtshilfe des Oberlandesgerichts Linz. Die Episode beleuchtet die komplexen Herausforderungen, die mit Fragen zur Obsorge und zum Kontaktrecht nach einer Trennung verbunden sind – und wie Veronika Leibetseder und ihr Team Eltern und Kinder dabei unterstützen, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus gibt sie einen beeindruckenden Überblick über ihren beruflichen Werdegang: von der Elementarpädagogik über Studien in Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie bis hin zur langjährigen Arbeit mit Kindern in schwierigen Lebensumständen. Veronika Leibetseder teilt, wie wichtig Empathie und fachliches Wissen in ihrer Arbeit sind – und wie sie mit emotionaler Belastung umgeht.

Die Folge bietet auch persönliche Einblicke in ihre Hobbys wie Musik und Sport, die ihr helfen, ihre innere Balance zu finden. Ebenso wird die Bedeutung von kontinuierlicher Weiterbildung und kollegialem Austausch für ihre tägliche Arbeit deutlich hervorgehoben.

Erfahren Sie, warum Veronika Leibetseder ihr Beruf so am Herzen liegt und wie sie mit vollem Einsatz daran arbeitet, die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern. Eine inspirierende Episode für alle, die sich für Familienrecht, soziale Berufe und gesellschaftliches Engagement interessieren.

Podcast - OÖ ungefiltert

