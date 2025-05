Antonia Koch: Die jüngste Marketingleiterin Österreichs im Rampenlicht

In der aktuellen Episode von OÖ ungefiltert treffen Sie auf Antonia Koch, eine bemerkenswerte junge Frau, die bereits mit 25 Jahren die Marketingleitung der Oberösterreichischen Nachrichten übernommen hat. Als jüngste Person in dieser Position beim traditionsreichen Medienhaus Wimmer gilt sie heute als aufstrebende Größe in der österreichischen Marketingwelt.

Frau Koch berichtet von ihrem beeindruckenden Karriereweg, der bereits während ihres Bachelorstudiums der Wirtschaftswissenschaften an der JKU Linz begann – mit einem Einstieg im Kundenservice der Oberösterreichischen Nachrichten. Dank ihres klaren Fokus‘ und ihrer lösungsorientierten Denkweise gelang ihr rasch der Aufstieg in die Führungsebene.

Besonders spannend ist ihr Engagement für groß angelegte Projekte wie den Linz-Marathon oder die 100.000-Bäume-Initiative, die sie mit viel Kreativität und strategischem Gespür vorantreibt.

Im Gespräch gibt Frau Koch einen offenen Einblick in die Herausforderungen und Chancen einer Führungsrolle in jungen Jahren. Sie spricht über Teamarbeit, Vertrauen und Kommunikation, aber auch über die Bedeutung von Kontinuität und Zielgruppenorientierung in der Marketingstrategie.

Darüber hinaus teilt sie ihre Einschätzungen zu aktuellen Marketing-Trends, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz und dem Wandel der Medienlandschaft – Themen, die nicht nur für Marketingprofis, sondern für alle Kommunikationsinteressierten relevant sind.

Frau Koch zeigt eindrucksvoll, dass strategisches Denken, Vision und ein konstruktiver Umgang mit Kritik entscheidende Erfolgsfaktoren sind, um Marken nachhaltig zu positionieren. Ihre Fähigkeit, Teams zu inspirieren und motivierend zu führen, macht sie zu einer beeindruckenden Persönlichkeit der neuen Marketinggeneration.