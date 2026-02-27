Toast: Die Renaissance der Einfachheit

Plötzlich gibt es überall Toast. Er trägt mitunter andere Namen, heißt jetzt „Grilled Cheese Sandwich“, „Croque Monsieur“ oder sogar „Karl Heinz“. Und scheint seinen bisherigen Status als studentische Notlösung für den Fall, dass Geld, Zeit und Fantasie gerade knapp sind, eindrücklich abgelegt zu haben.

Wirklich gesund ist der Toast ja nicht, auf Instagram macht er auch nur bedingt was her, nicht einmal Konzern-Interessen oder der übliche TikTok-Hype können für den Toast-Trend ins Treffen geführt werden. Aber was ist es dann, das die Lust bei vor allem jungen Menschen nach in Butter geröstetem Weißbrot mit Schinken und geschmolzenem Käse samt Ketchup-Garnitur aufflammen lässt?