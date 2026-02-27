ABO

Toast: Die Renaissance der Einfachheit

Der Toast, ein kulinarisches Relikt aus den Wirtschaftswunder-Jahren, erlebt gerade ein erstaunliches Comeback.

von

Plötzlich gibt es überall Toast. Er trägt mitunter andere Namen, heißt jetzt „Grilled Cheese Sandwich“, „Croque Monsieur“ oder sogar „Karl Heinz“. Und scheint seinen bisherigen Status als studentische Notlösung für den Fall, dass Geld, Zeit und Fantasie gerade knapp sind, eindrücklich abgelegt zu haben.

Wirklich gesund ist der Toast ja nicht, auf Instagram macht er auch nur bedingt was her, nicht einmal Konzern-Interessen oder der übliche TikTok-Hype können für den Toast-Trend ins Treffen geführt werden. Aber was ist es dann, das die Lust bei vor allem jungen Menschen nach in Butter geröstetem Weißbrot mit Schinken und geschmolzenem Käse samt Ketchup-Garnitur aufflammen lässt?

Stimmungslage: toasty

Das hat sicher auch mit Stimmungen zu tun, etwa mit jener, dass früher alles besser gewesen sei. Die Freude am Schinken-Käse-Toast reiht sich damit neben Second­handmode, ­Mid-Century-Mobiliar oder der Wiederentdeckung des alten Rennrads in den aktuellen Retro-Lifestyle ein, Nostalgie ist das neue Schwarz.

In eine ähnliche Gemütslage spielt ein Umstand, den der Toast perfekt bedient, und die man im Englischen treffend als „Comfort Food“ bezeichnet: Man kennt ihn noch aus unbekümmerten Kindheits- und Jugendtagen, in Butter geröstetes Brot liefert reichlich Aroma-Stoffe, die man der sogenannten „Maillard-Reaktion“ zuschreibt, also der nicht-enzymatischen Bräunungsreaktion, die wir als köstlich empfinden.

Die Wissenschaft sagt Ja

Man isst ihn mit der Hand, was für eine weitere sinnliche Komponente sorgt, der geschmolzene Käse wiederum reizt die Umami-Rezeptoren, enthält die Serotonin-Vorstufe Tryptophan und wirkt damit stimmungsaufhellend, die Kombination von weich, warm, salzig, fettig ist genau das, was unser Urmenschengehirn als „gut“ registriert. Von der wissenschaftlich noch nicht ganz eindeutig belegten beruhigenden Wirkung des Casomorphins, das bei der Verdauung von Käse und anderen Milchproteinen entsteht, gar nicht zu sprechen. Der warme, salzige Schinken sowie das süße, rote Ketchup müssen dann in Wirklichkeit nur mehr Assistenzdienste zur Beglückung leisten.

Keine Küche? Toast!

Dass all die hippen jungen Lokale sich bei der Erstellung ihrer Speisekarten ernährungswissenschaftlich beraten lassen, ist unwahrscheinlich. Die starke Präsenz des Toasts in dieser gastronomischen Kategorie liegt vielmehr daran, dass viele davon gar keine Küche haben und sich die Gerätschaft auf einen Toaster beschränkt.

Stellt sich die Frage: Was macht einen Toast zum guten Toast? Michi Nowak arbeitet sich an dieser Thematik seit 2004 ab, da übernahm er gemeinsam mit Julia Zerzer ein kleines 50er-Jahre-Espresso in der Wiener Burggasse und sie befanden, dass der Toast in diesem Umfeld der ideale Snack sei. Ja, am Anfang gab es da auch Versuche mit dem berüchtigten „Toast Hawaii“, später setzte sich die Erkenntnis durch, dass es vor allem gute Zutaten brauche. Das ist im Espresso-Fall das Brot der Wachauer Bäckerei Schmidl, Käse der Schweizer Avantgarde-Käser Jumi, der Schinken stammt von Beinschinken-Guru Roman Thum.

Sandwich mit Vornamen

Der in Foodie-Kreisen und unter Toast-Maniacs aktuell am lautesten gefeierte Toast stammt von Peggy Strobel und trägt die Bezeichnung „Karl Heinz“. Warum Karl Heinz? Weil das der Name ihres Schwiegervaters Karl Heinz Mraz war, der in seinem Donaustädter Café immer schon großartigen Toast zubereitete, bevor er mit seinem Sohn Markus 1990 das Restaurant Mraz & Sohn aufmachte. Das sich zu einem der besten Restaurants des Landes entwickelte und in dem Peggy Strobel lange Restaurantleiterin war, bis sie vor drei Jahren beschloss, eine pittoreske Filiale der Strebersdorfer Rösterei Naber aus den 60ern zu übernehmen und „Cafetière“ zu sein.

Auch hier bedingten Ambiente und Toast einander, per Vergleichsverkostung suchten Peggy Strobel und Markus Mraz nach dem ihrer Meinung nach perfekten Toastbrot und fanden es in Form des italienischen Toasts der Wiener Bäckerei Felzl, für den Käse sorgt auch hier Jumi, beim Schinken entschied sich Strobel für ein Sous-vide-gegartes Exem­plar einer kleinen oberösterreichischen Metzgerei, „auch, um etwas anderes als die anderen zu haben …“.

Widerstand zwecklos

Und auch, wenn bei der Cafetière eigentlich der Kaffee im Mittelpunkt steht und das feine Backwerk in der Vitrine unwiderstehlich ist – der Duft des geschmolzenen Käses ist in dem hübschen Café mit seinen Bisazza-Fliesen mittlerweile allgegenwärtig. Und man kann sich tatsächlich nur sehr schwer dagegen wehren, einfach wieder mal einen Toast essen zu wollen. Wie gerade alle …

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 09/2026 erschienen.

