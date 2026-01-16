Die Top 10 Food-Influencer

19,5 Mio. Insta,

41 Mio. TikTok

Der geborene Schotte Gordon Ramsay ist in vieler Hinsicht ein Superlativ: Er betreibt 35 Restaurants, vier davon sind mit Michelin-Sternen ausgezeichnet, das Londoner Stammhaus mit drei; seine Kochbücher sind Bestseller, sein YouTube-Kanal hat 22 Millionen Abonnenten, auch auf Instagram und TikTok rangiert er ganz vorne. Warum? Nun ja, er ist „authentisch“, flucht oft, viel und laut und kann extrem gut kochen.