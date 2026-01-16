Die Top 10 Food-Influencer

Essen sorgt – ähnlich wie Sexualität – für Aufmerksamkeit, unser Urmenschen-Gehirn kann gar nicht anders, als hinzusehen und Appetit zu bekommen. Und Aufmerksamkeit ist die Währung von Social Media, gemünzt in Views, Likes und Follower. Von Gordon Ramsay über Gerhard Dragschitz bis Baraa Bolat: Diese zehn fesseln das Publikum besonders.
@gordongram
19,5 Mio. Insta,
41 Mio. TikTok
Der geborene Schotte Gordon Ramsay ist in vieler Hinsicht ein Superlativ: Er betreibt 35 Restaurants, vier davon sind mit Michelin-Sternen ausgezeichnet, das Londoner Stammhaus mit drei; seine Kochbücher sind Bestseller, sein YouTube-Kanal hat 22 Millionen Abonnenten, auch auf Instagram und TikTok rangiert er ganz vorne. Warum? Nun ja, er ist „authentisch“, flucht oft, viel und laut und kann extrem gut kochen.
@keith_lee125
Ein ganz anderes Kaliber ist Keith Lee, ein 29-jähriger Martial-Arts-Spezialist aus Detroit. Der Mann mit den Dreadlocks, der seine Familie und Gott liebt, besucht Lokale der einfacheren Kategorie und bewertet das Essen mit Noten von eins bis zehn. Sehr niederschwellig, in den USA extrem einflussreich.
@jordan_the_stallion8
Jordan Howlett ist ein TikTok-Universalgenie, sein Themenbereich umfasst generell Alltägliches aus dem Gesamtspektrum des American Way of Life, Essen aber mit besonders großer Vorliebe. Die Videos sind ausnehmend gut gedreht, Prominente wie Will Smith, Channing Tatum oder Halle Berry treten gerne in seinen Videos auf.
@jamieoliver
1 Mio. TikTok,
10,7 Mio. Insta,
6,15 Mio. YouTube
Jeder kennt Jamie Oliver, jeder hat mindestens ein Buch von ihm zu Hause. In Social Media ist der TV-Hero und Kochbuch-Bestseller nicht ganz so stark, wobei die Zahlen immer noch sehr beeindrucken. Bei Oliver weiß man, was man bekommt, einfache, gute Küche mit Geling-Garantie in familiärem Umfeld.
@motioncooking
Gerhard Dragschitz lebt in der Steiermark und falls Sie seinen Namen noch nie gehört haben sollten: Er ist auf Instagram der österreichische Food-Influencer mit der größten Reichweite. Dragschitz präsentiert schön ins Bild gesetzte, hauptsächlich ländliche Gerichte und bewirbt eigene Messer sowie Kaffeeröstungen.
@tanerxaydin
Der stets gut gestylte Taner Aydin repräsentiert generell all die schönen Seiten des Lebens, Reisen, Mode, Essen und Kochen. Die von ihm präsentierten Rezepte haben den Schwierigkeitsgrad von Butterbrot, entsprechend groß seine Follower-Schar.
@roland_trettl
Der einstige Star-Koch im Hangar 7 ist auf Social Media zwar eher als Moderator von Dating-Shows präsent, kulinarisch aber auch noch. Und da dann in besonders entspannter Zu-Hause-Atmosphäre, heiter und ohne Angst vor Missgeschicken.
@DJMosaken
Eine der interessantesten Erscheinungen am heimischen Food Influencer-Markt. Der im Iran geborene und in Wien aufgewachsene Mann machte sich vor 20 Jahren einen Namen als DJ und legte bei diversen Privatradios auf. Vor drei Jahren begann er, auf TikTok Lokale zu porträtieren, stets im Reportage-Stil und sehr nahe an der Sache, anfangs nur Wiener Streetfood, mittlerweile auch schon Gourmet-Restaurants. Sehr enthusiastisch, sehr viel Street-Credibility.
@jingche
Jing Chen ist eine der großen Nummern in Wiens Asia-Restaurant-Szene, ihm – beziehungsweise seiner Familie – gehören das „Market“, „Shin“, „Chuan“ oder das vorigen Sommer wiedereröffnete „Sopherl am Naschmarkt“. Daneben findet er auch Zeit, den asiatischen Küchen an Originalschauplätzen auf den Grund zu gehen, sehr informativ.
@baraa.bolat
905.000 Insta,
3,1 Mio. TikTok
Die einstmalige Teilnehmerin bei „Austria’s next Topmodel“ verfügt für österreichische Verhältnisse über astronomische Reichweiten, ist bekannt für ihr ebenso faltenfreies wie unbewegliches Gesicht und ihren starren Blick. Rezepte der orientalischen Küche und Gastronomie in Dubai, Riad & Co waren früher stärker Thema, mittlerweile geht es primär um Wimpern, Allah und den Hijab.