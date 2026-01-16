Cooking Creators: Kochen, Klicks und Konflikte

Sagen wir so: Diese Debatte zielte am eigentlich entscheidenden Thema vorbei, nämlich sowohl die Chancen als auch die Gefahren, die mit Kanälen auf Social Media verbunden sind. Als da bekanntermaßen wären: Bildschirm-Sucht, Manipulation, soziale Vereinsamung und Verlust von realen Erlebnissen.

Klar, der weltweite Siegeszug des „Smashed Burger“, die ans Groteske reichende Begierde nach Schokolade mit Pistazien-Engelshaar-Fülle (Dubai-Schokolade, Anm.) oder das rätselhafte Verlangen österreichische Teenager nach den Irrwegen koreanischer Fastfood-Kultur sind nicht zu vergleichen mit Gefahren wie politischer Radikalisierung oder finanzieller Abzocke.

Aber auch blöde Ernährungs-Experimente können lebensgefährlich sein. War der verspeiste Regenwurm früher noch eine vergleichsweise harmlose Mutprobe, sieht das mit dem aufmerksamkeitsrelevanten Verzehr besonders grauslicher oder gefährlich zu beschaffender Lebensmittel halt schon anders aus.

Beim Foodblog-Dauerbrenner Kimchi fängt man sich als Amateur schnell einmal toxischen Botulismus ein; eine Kuh auf der Weide zu melken, ohne dass sie das will, ist hochriskant, Chili-Rekordversuche sind selten eine gute Idee und Survival-Erlebnisse in freier Natur enden nur zu oft mit Waldbrand.