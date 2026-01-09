Nüchtern betrachtet: Zwischen Dry January und Dauerverzicht

Wer vor zehn Jahren zum Beispiel anlässlich der traditionellen Fastenzeit vor Ostern auf Alkohol verzichtete, wurde noch argwöhnisch gefragt, ob man denn auf einmal religiös geworden sei. Mittlerweile ist der „Dry January“ nicht nur in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern dank Sozialer Medien nachgerade Mainstream.

Einerseits das, andererseits verliert Alkoholkonsum als quasi immaterielles Kulturgut und abendländisch-kulturelle Traditionspflege gerade ein bisschen an Boden: Laut einer Studie des Market-Instituts verzichten mittlerweile 19 % der Österreicherinnen und Österreicher frei­willig auf Alkohol, unter der weiblichen Bevölkerung sind es sogar 24 %.

Das allein sind schon recht beachtliche Zahlen, umso bemerkenswerter aber, dass sich die Zahl der Abstinenzler in nur drei Jahren fast verdoppelt hat. Die Gründe dafür liegen, wenig überraschend, im gestiegenen Gesundheitsbewusstsein (36 %) – geschmackliche Abneigung (35,8 %) und der Unwillen, den Körper durch Alkohol zu belasten (34,8 %) folgen knapp danach – pragmatische Gründe wie Autofahren (18,3 %) oder soziale Ursachen, etwa abschreckende Beispiele im Umfeld, werden ebenfalls genannt. Treiber dieser gesellschaftlichen Veränderungen sind besonders die Jungen, Millennials und Gen Z, die eine Tradition der allwochenendlichen Alkoholvergiftung infrage stellen.