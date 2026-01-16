Wenn der Algorithmus entscheidet, was wir essen

Sie waren von Anfang an dabei, schon zu www-Zeiten, dann Facebook, dann Instagram. Haben sich die Foodblogs, die „Contents“ mit den Kanälen verändert und wenn ja, wie?

Ja, und zwar radikal. Als ich 2010 meinen ersten Food­blog startete, war die Szene klein, gerade mal 40 Blogs in Österreich. Foodblogs waren digitale Tagebücher, Rezepte, Geschichten, ein Blick in die private Küche. Mit Instagram und TikTok hat sich alles verändert, heute sind die Food-Contents nicht mehr Blog-, sondern Plattform-getrieben. Reels, Kurzvideos und visuelles Storytelling dominieren. Die Menschen wollen schnelle Inspiration, starke Persönlichkeiten und ein Gefühl von Nähe. Insgesamt ist alles schneller und professioneller und weitaus internationaler geworden – aber auch vielfältiger als je zuvor.

Vor 20 Jahren ging’s in fast allen Foodblogs auf der ganzen Welt primär um Brownies und Banana Bread. Was sind heute die Renner? Was schauen sich die Menschen am liebsten an?

Heute funktionieren die Extreme: Entweder ultra-einfach oder ultra-spektakulär. Die Renner sind „Cooking Hacks“, Rituale, die sich mit hypnotischem Effekt inszenieren lassen, oder Step-by-step-Anleitungen. Die Menschen wollen entweder Erleichterung im Alltag, visuelle Inspiration und vor allem schnelle Unterhaltung.

Manche der Contents sind extrem aufwendig produziert – wie finanziert sich so etwas? Oder anders gefragt: Ab wann verdient man als Influ­encer Geld?

Die Geschäftsmodelle sind kreativ und zu 90 Prozent Mischformen mit zum Beispiel Verfassen von Kochbüchern, Kochkursen, Newsletter mit Bezahlschranke, Kooperationen mit Marken. Es ist ein engagiertes Geschäft, aber kein Rezept, um reich zu werden. Die meisten Creators verdienen erst Geld, wenn sie sich eine loyale Community aufgebaut haben – das kann schnell gehen oder Jahre dauern.