Die „Sächsischen Separatisten“ und ihre Verbindungen nach Österreich

Durchsuchungen gab es im November 2024 auch in Österreich. Konkret ging es um ein Forsthaus im niederösterreichischen Langenlois (Bezirk Krems), in dem René Schimanek, der ehemalige Büroleiter von FPÖ-Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, hauptgemeldet war. Dabei wurden Munition und NS-Devotionalien gefunden, Schimanek verlegte wenige Wochen danach seinen Hauptwohnsitz.

Die Staatsanwaltschaft Krems hat vor knapp zwei Wochen Anklage gegen Schimanek wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung erhoben. Dabei geht es um die Todesanzeige seines 2024 verstorbenen Vaters, Hans Jörg Schimanek, auf der das in rechtsextremen Kreisen verwendete Symbol der Irminsul-Rune zu sehen war. Beantragt wird außerdem die Einbeziehung der bei der Hausdurchsuchung beantragten Devotionalien.

Bei den „Sächsische Separatisten“ sollen zwei Neffen Schimaneks involviert gewesen sein. Sie gehören zu den acht Männern, die seit Freitag in Dresden vor Gericht stehen.