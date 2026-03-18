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Zwiebeln schneiden mit Schäler - funktioniert das?

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Fazit: Mit keinem Schäler kann man die Zwiebel in Streifen schneiden
©APA, dpa, gms, Christin Klose
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Zwiebeln schneiden: Für viele ist das eine eher lästige Küchenaufgabe. Auf dem klassischen Weg mit Brett und Messer fallen Zwiebeln leicht auseinander, rutschen leicht weg und lassen die Augen tränen. Gibt es vielleicht einen Trick, mit dem das schneller und einfacher geht?

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Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen sich Zwiebeln mit einem einfachen Sparschäler im Handumdrehen in feine Streifen schneiden lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Schäler-Tipp für schneller geschälte Zwiebeln in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Mit der einen Hand die Zwiebel mit einer Gabel fixieren und mit der anderen Hand mit einem Schäler über die Zwiebel fahren.

Fazit: Der Schäler scheitert kläglich. Statt feiner Streifen entsteht lediglich ein matschiges Durcheinander aus zerfledderten, völlig ungleichmäßigen Zwiebelstückchen. Das Schälen ist dabei äußerst mühsam. Ein Ergebnis, das sich beim Einsatz verschiedener Sparschäler-Modelle zeigt. Am Ende greift man doch am besten zum guten alten Messer.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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