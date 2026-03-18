Mit Öl-Duo: Spaghettini-Salat mit Petersilien-Walnuss-Pesto

von
500 g Spaghettini
Salz
2 Bund glatte Petersilie (etwa 60 g)
1 kleine Knoblauchzehe
80 g Walnusskerne
50 ml raffiniertes Rapsöl
20 g Parmesan, frisch gerieben
50 ml Walnussöl
200 g Kirschtomaten
rosa Pfefferbeeren (Schinusbeeren) zum Bestreuen
Die Spaghettini in einem Topf in reichlich kochendem, gut gesalzenem Wasser garen. Anschließend abgießen.
Inzwischen die Petersilie waschen, trockentupfen und grob zerzupfen. Den Knoblauch abziehen. Petersilie, Knoblauch, 2 Prisen Salz, die Hälfte der Walnüsse, das Rapsöl und 2 EL Wasser in ein hohes Gefäß geben und fein pürieren. Zuletzt den Parmesan und das Walnussöl unter das Pesto rühren.
Die Kirschtomaten waschen und vierteln. Die restliche Hälfte der Walnusskerne in grobe Stücke brechen. Die Spaghettini mit dem Pesto vermengen. Die Kirschtomaten und die Walnüsse untermischen.
Den Spaghettini-Salat auf Tellern anrichten, mit rosa Pfefferbeeren bestreuen und servieren.
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