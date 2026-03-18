ABO

Mit Öl-Duo: Spaghettini-Salat mit Petersilien-Walnuss-Pesto

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Dieser Nudelsalat wird aus dem dünneren Bruder der Spaghetti gemacht
©Christian Verlag, Susann Kreihe, photoart, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Walnussöl sorgt in diesem Salat für einen nussigen Geschmack. Das kaltgepresste Öl enthält besonders viel gesunde Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren und ist reich an Vitamin E. Rezept- und Kochbuchautorin Susann Kreihe ("Edle Öle. 35 feine Ölsorten von Avocado-bis Zitronenöl. 100 kreative Rezepte") kombiniert es hier mit raffiniertem Rapsöl. Wer den Geschmack von Rapsöl mag, kann stattdessen auch die native und im Geschmack kräftigere Variante verwenden.

von

500 g Spaghettini

Salz

2 Bund glatte Petersilie (etwa 60 g)

1 kleine Knoblauchzehe

80 g Walnusskerne

50 ml raffiniertes Rapsöl

20 g Parmesan, frisch gerieben

50 ml Walnussöl

200 g Kirschtomaten

rosa Pfefferbeeren (Schinusbeeren) zum Bestreuen

Die Spaghettini in einem Topf in reichlich kochendem, gut gesalzenem Wasser garen. Anschließend abgießen.

Inzwischen die Petersilie waschen, trockentupfen und grob zerzupfen. Den Knoblauch abziehen. Petersilie, Knoblauch, 2 Prisen Salz, die Hälfte der Walnüsse, das Rapsöl und 2 EL Wasser in ein hohes Gefäß geben und fein pürieren. Zuletzt den Parmesan und das Walnussöl unter das Pesto rühren.

Die Kirschtomaten waschen und vierteln. Die restliche Hälfte der Walnusskerne in grobe Stücke brechen. Die Spaghettini mit dem Pesto vermengen. Die Kirschtomaten und die Walnüsse untermischen.

Den Spaghettini-Salat auf Tellern anrichten, mit rosa Pfefferbeeren bestreuen und servieren.

---: FOTO: APA/Christian Verlag/Susann Kreihe/photoart

Foto: photoart/Christian Verlag/Susann Kreihe/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Walnussöl eignet sich nur für die kalte Küche
Gesundheit
Welches Öl für welchen Zweck? Fünf Sorten im Vergleich
Fazit: Mit keinem Schäler kann man die Zwiebel in Streifen schneiden
Gesundheit
Zwiebeln schneiden mit Schäler - funktioniert das?
++ ARCHIVBILD ++ Das Pumpzubehör sollte immer sauber gespült bereitstehen
Gesundheit
Ein Stück Mama: Muttermilch sicher abpumpen und aufbewahren
Kinder und ihre Eltern hängen oft in der Warteschleife
Gesundheit
Therapieplätze für psychisch belastete Kinder sind knapp
Kaum Nutzen von Cannabis bei psychischen Leiden
Gesundheit
Bei psychischen Leiden nützt Cannabis kaum
Die Freude ist groß, die Rechnung unter Umständen auch
Gesundheit
Hochzeit planen: Was die Feier wirklich kostet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER