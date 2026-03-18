Mit Öl-Duo: Spaghettini-Salat mit Petersilien-Walnuss-Pesto

500 g Spaghettini

Salz

2 Bund glatte Petersilie (etwa 60 g)

1 kleine Knoblauchzehe

80 g Walnusskerne

50 ml raffiniertes Rapsöl

20 g Parmesan, frisch gerieben

50 ml Walnussöl

200 g Kirschtomaten

rosa Pfefferbeeren (Schinusbeeren) zum Bestreuen

Die Spaghettini in einem Topf in reichlich kochendem, gut gesalzenem Wasser garen. Anschließend abgießen.

Inzwischen die Petersilie waschen, trockentupfen und grob zerzupfen. Den Knoblauch abziehen. Petersilie, Knoblauch, 2 Prisen Salz, die Hälfte der Walnüsse, das Rapsöl und 2 EL Wasser in ein hohes Gefäß geben und fein pürieren. Zuletzt den Parmesan und das Walnussöl unter das Pesto rühren.

Die Kirschtomaten waschen und vierteln. Die restliche Hälfte der Walnusskerne in grobe Stücke brechen. Die Spaghettini mit dem Pesto vermengen. Die Kirschtomaten und die Walnüsse untermischen.

Den Spaghettini-Salat auf Tellern anrichten, mit rosa Pfefferbeeren bestreuen und servieren.