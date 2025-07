Wenn die Wut von Kindern zu groß wird

Schreien, herumrennen, weinen: Wutanfälle bei Kindern können Eltern an ihre Grenzen bringen – vor allem, wenn die Kleinen selbst keinen Weg aus dem Gefühlschaos finden. Die Pädagogin und Familienberaterin Martina Stotz gibt in ihrem Newsletter praktische Tipps, wie man Kinder in solchen Momenten begleiten kann.

von APA