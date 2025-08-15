Mehrjährige Haftstrafe für US-Rapper Sean Kingston

Nach einer Razzia in Kingstons Haus in Florida waren der Musiker und dessen Mutter Janice Turner 2024 festgenommen worden. Ihnen wurden Betrügereien und Diebstahl für Waren im Wert von über einer Million Dollar vorgeworfen. Laut der Anklage sollen sie unter anderem Luxusgüter wie Uhren und Schmuck erschwindelt haben, ohne dafür zu zahlen. Im Mai wurden sie wegen Überweisungsbetrugs und anderen Delikten schuldig gesprochen. Turner erhielt im Juli eine fünfjährige Haftstrafe.