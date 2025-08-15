News Logo
Mehrjährige Haftstrafe für US-Rapper Sean Kingston

Sean Kingston muss ins Gefängnis
US-Rapper Sean Kingston (35) muss wegen Betrugs für mehrere Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht im US-Staat Florida verhängte eine Strafe von dreieinhalb Jahren hinter Gitter, wie US-Medien berichteten. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Kisean Anderson heißt und unter anderem mit dem Song "Beautiful Girls" bekannt wurde, hatte das Gericht darum gebeten, von einer Gefängnisstrafe abzusehen und stattdessen Hausarrest und Entschädigungszahlungen zu verhängen.

Nach einer Razzia in Kingstons Haus in Florida waren der Musiker und dessen Mutter Janice Turner 2024 festgenommen worden. Ihnen wurden Betrügereien und Diebstahl für Waren im Wert von über einer Million Dollar vorgeworfen. Laut der Anklage sollen sie unter anderem Luxusgüter wie Uhren und Schmuck erschwindelt haben, ohne dafür zu zahlen. Im Mai wurden sie wegen Überweisungsbetrugs und anderen Delikten schuldig gesprochen. Turner erhielt im Juli eine fünfjährige Haftstrafe.

