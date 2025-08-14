Freundschaft mit dem Ex und Raum für neue Beziehung lassen

Freundschaft mit Ex-Partnern kann laut Paartherapeutin Vera Matt Eifersucht auslösen – der neue Partner fühlt sich womöglich wie die zweite Wahl. Gemeinsame Erinnerungen schaffen Vertrautheit, die der neue Partner erst aufbauen muss. Fehle die Exklusivität, entstehe schnell ein Gefühl von Ausgeschlossenheit.

An der Stelle sei laut Matt offene Kommunikation entscheidend – über Grenzen, Erwartungen und den Umfang des Kontakts. Klare Regeln helfen, Belastungen zu vermeiden. Etwa, wenn der Ex häufig anruft oder Unterstützung erwartet.

Auch harmlose Nachrichten, die wie Flirts wirken, sollten ehrlich besprochen werden, so die Therapeutin. Man müsse immer wieder prüfen, wie es einem selbst und der Beziehung damit geht, rät Matt. Nur so lasse sich eine gesunde Balance zwischen Freundschaft mit dem Ex und neuer Partnerschaft schaffen.