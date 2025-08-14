News Logo
ABO

Freundschaft mit dem Ex und Raum für neue Beziehung lassen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Offene Kommunikation mit der neuen Partnerin ist das A und O
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Gesetzt den Fall, dass man es wirklich schafft, mit der oder dem Verflossenen in freundschaftlichem Kontakt zu bleiben, stellt sich früher oder später die Frage: Wie sage ich meinem neuen Partner, dass ich weiter mit dem oder der Ex befreundet bin?

von

Freundschaft mit Ex-Partnern kann laut Paartherapeutin Vera Matt Eifersucht auslösen – der neue Partner fühlt sich womöglich wie die zweite Wahl. Gemeinsame Erinnerungen schaffen Vertrautheit, die der neue Partner erst aufbauen muss. Fehle die Exklusivität, entstehe schnell ein Gefühl von Ausgeschlossenheit.

An der Stelle sei laut Matt offene Kommunikation entscheidend – über Grenzen, Erwartungen und den Umfang des Kontakts. Klare Regeln helfen, Belastungen zu vermeiden. Etwa, wenn der Ex häufig anruft oder Unterstützung erwartet.

Auch harmlose Nachrichten, die wie Flirts wirken, sollten ehrlich besprochen werden, so die Therapeutin. Man müsse immer wieder prüfen, wie es einem selbst und der Beziehung damit geht, rät Matt. Nur so lasse sich eine gesunde Balance zwischen Freundschaft mit dem Ex und neuer Partnerschaft schaffen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das gespendete Haar sollte mindestens 30 Zentimeter lang sein
Gesundheit
Wie man seine Haare spenden kann
Bei rechtssicheren Bildschirmaufnahmen muss man auf einiges achten
Technik
Mit Screenshots Strafbares im Netz beweisen
Eine Trennung ist meist mit starken Emotionen und Schmerz verbunden
Gesundheit
Ist Freundschaft mit Ex-Partnern möglich?
Sinkt der Östrogenspiegel, verschwinden die Schutzmechanismen
Gesundheit
Östrogen schützt Nieren von Frauen vor dem Zelltod
Die Aufgabe der Fliege ist es eine To-do-Liste abzuarbeiten
Technik
Was alles in ein Leben passt
Experten empfehlen einen festen Schlafplan
Gesundheit
"Soziale Apnoe" - Wenn Party am Wochenende den Schlaf stört
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER