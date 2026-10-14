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Wenn die Lunge Probleme bereitet: wann zum Arzt?

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++ ARCHIVBILD ++ Tabakrauchen gilt als Hauptrisikofaktor für Lungenkrebs
©APA, Patrick Pleul, dpa-tmn
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Viele Lungenerkrankungen bleiben lange unauffällig. Bei Lungenkrebs seien die Symptome zu Beginn häufig "so allgemein und uncharakteristisch, dass sie auch eine ganz andere Ursache haben können", heißt es etwa von der Deutschen Krebshilfe.

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Kleine Tumoren würden fast immer zufällig entdeckt, zum Beispiel bei einer Röntgenuntersuchung des Brustkorbs aus anderem Anlass, so der deutsche Krebsinformationsdienst. Umso wichtiger sei es, anhaltende Symptome ernst zu nehmen und mit einem Arzt oder einer Ärztin zu besprechen.

Hinter vielen Warnzeichen könnten Lungenkrebs oder andere schwerwiegende Lungenprobleme stehen, aber auch harmlosere Erkrankungen, etwa eine chronische Bronchitis, erklärt der Krebsinformationsdienst. Deshalb ist eine ärztliche Abklärung wichtig. Die Diagnose Lungenkrebs hängt in vielen Fällen mit dem Rauchen zusammen. Tabakrauchen gilt als Hauptrisikofaktor für Lungenkrebs.

ARCHIV - Lungenkrebs bleibt oft lange unauffällig: Husten, Atemnot, Brustschmerzen oder blutiger Auswurf sollten ärztlich untersucht werden. (zu dpa: «Wenn die Lunge Probleme bereitet: wann zum Arzt?») Foto: Patrick Pleul/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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