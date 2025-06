Wenn die Bänder Schaden nehmen

Überdehnt oder gerissen - oft macht sich das schon direkt nach dem Umknicken bemerkbar: durch Schmerzen, eine starke Schwellung oder auch Blutergüsse. Am besten sollte man direkt zum Arzt, spätestens jedoch, wenn das Fußgelenk nach drei Tagen immer noch schmerzhaft geschwollen ist.

In den meisten Fällen sind die Außenbänder betroffen. Das Innenband eventuell zusätzlich, wenn sich beim Umknicken der Fuß auch noch nach innen verdreht hat. Sind nur Außenbänder geschädigt, reicht es oft, eine Manschette zu tragen - allerdings sechs Wochen lang dauerhaft und konsequent. Dazu kann Physiotherapie die Sprunggelenkmuskulatur trainieren.

Eine Operation ist geboten, wenn das Gelenk nach dieser Behandlung weiterhin instabil ist. Die Wahrscheinlichkeit für eine OP erhöht sich allerdings, wenn man schon öfter eine Bänderverletzung hatte. Weitere OP-Gründe können Knorpelschäden sein, oder wenn das Band zusammen mit der knöchernen Aufhängung ausgerissen ist.

Die PECH-Regel gilt als Anleitung, was man direkt nach einem Umknicken selbst tun kann. Zuerst einmal P wie Pause machen und den Fuß ruhig halten oder entlasten. Mit E wie Eis kühlen und - nicht zu fest - einen elastischen Verband (C wie Compression) anlegen. Schließlich H wie Hochlagern, und zwar über Herzhöhe, das reduziert die Schwellung.

Am besten ist natürlich immer noch, erst gar nicht umzuknicken. Gutes Schuhwerk und gut trainierte Muskeln können schon ein Stück weit schützen. Tipp außerdem: Nur eine Sache machen statt mehrere gleichzeitig. Wer etwa beim Laufen das Handy in der Tasche lässt, übersieht den Bordstein nicht so leicht.