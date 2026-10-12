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Wasabi-Paste passt nur zu Sushi? Hier kommt die Wasabi-Pasta

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Das Pesto nicht zu lange mixen, da es sonst schnell bitter werden kann
©APA, dpa-tmn, Doreen Hassek
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Wenn wir beim Japaner Sushi essen gehen, verzichte ich freiwillig auf das Wasabi am Tellerrand, weil es mir pur immer zu scharf ist - obwohl ich Kren sonst sehr gerne mag. Also habe ich versucht, diesen schönen Geschmack anders in mein Essen zu integrieren, sodass ich die Schärfe etwas rausnehme und die Tiefe erhalten bleibt.

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Auch kannte ich Wasabi bisher nur im Zusammenhang mit Reis, wollte es aber gerne auch mal mit Nudeln kombinieren. Um dem Ganzen trotzdem noch eine asiatische Note zu geben, ist dieses Gericht nun eine interessante Mischung geworden, bei der aber die einzelnen Komponenten hervorragend zusammenpassen.

Für die Pasta:

Für das Pesto:

ILLUSTRATION - Eine ungewöhnliche Kombination aus Wasabi, Limette und Pistazien bringt asiatische Aromen auf den Pastateller – und nimmt der Schärfe die Spitze. (zu dpa: «Wasabi-Paste passt nur zu Sushi? Hier kommt die Wasabi-Pasta») Foto: Doreen Hassek/hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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