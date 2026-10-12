Wasabi-Paste passt nur zu Sushi? Hier kommt die Wasabi-Pasta

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Wenn wir beim Japaner Sushi essen gehen, verzichte ich freiwillig auf das Wasabi am Tellerrand, weil es mir pur immer zu scharf ist - obwohl ich Kren sonst sehr gerne mag. Also habe ich versucht, diesen schönen Geschmack anders in mein Essen zu integrieren, sodass ich die Schärfe etwas rausnehme und die Tiefe erhalten bleibt.

von APA