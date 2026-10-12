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Auch kannte ich Wasabi bisher nur im Zusammenhang mit Reis, wollte es aber gerne auch mal mit Nudeln kombinieren. Um dem Ganzen trotzdem noch eine asiatische Note zu geben, ist dieses Gericht nun eine interessante Mischung geworden, bei der aber die einzelnen Komponenten hervorragend zusammenpassen.
Für die Pasta:
Für das Pesto:
ILLUSTRATION - Eine ungewöhnliche Kombination aus Wasabi, Limette und Pistazien bringt asiatische Aromen auf den Pastateller – und nimmt der Schärfe die Spitze. (zu dpa: «Wasabi-Paste passt nur zu Sushi? Hier kommt die Wasabi-Pasta») Foto: Doreen Hassek/hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++