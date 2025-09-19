Was ist so schlimm daran, eine Maß Bier auf Ex zu trinken?

Dazu rechnet eine Ernährungsexpertin vor:

"Das ist eine Riesen-Alkoholmenge. Wenn man die auf Ex trinkt, ist das ein Wahnsinnsakt für den Körper", sagt Anja Schwengel-Exner. Denn dieser Alkohol lande dann auf einmal schnell im Magen und sorge dafür, dass der Blutalkoholspiegel schlagartig ansteigt.

Durch die Alkoholkonzentration im Blut fängt laut der Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung der Rausch auch schneller an als bei einem gemäßigten Bierkonsum und sorgt dafür, dass einem eher schwindlig wird oder eine Störung des Gleichgewichts auftritt.

Eine weitere Auswirkung sei zudem, dass die Stimmung schneller kippt: "Sie kann von fröhlich auf aggressiv umschlagen. Dazu drohen Übelkeit und Erbrechen und schlimmstenfalls sogar ein Kreislaufkollaps, bei dem man zusammenbricht", erklärt Schwengel-Exner.

Vor allem bei etwaigen Vorerkrankungen oder sehr geringem Gewicht könne es auch schnell zu Alkoholvergiftungen kommen. Häufig seien dann auch Überreaktionen möglich, die zu gefährlichen Stürzen oder einem Verhalten führen, das man später bereut.

Natürlich gäbe es die Möglichkeit auf Alkohol zu verzichten oder alkoholfreies Bier in einem Zug zu trinken. Denkbar sind auch Varianten mit weniger Alkohol. "Um den Körper nicht zu schnell in einen Rauschzustand zu versetzen, ist es aber besser, eine Maß nur sehr langsam zu trinken, noch besser zusätzlich im Wechsel mit Wasser oder Saftschorlen", rät Schwengel-Exner. Dazu empfiehlt sie, im Vorfeld ausreichend zu essen, um eine stärkere Pufferwirkung gegenüber dem Alkohol aufzubauen.

Also: Maßhalten bei der Maß und lieber nicht in Massen.