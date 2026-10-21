Was ein Hirnaneurysma bedeutet

Ein Aneurysma ist eine krankhafte, örtlich begrenzte sack- oder beerenförmige Ausbuchtung einer Arterie. Im Gehirn bildet es sich häufig an Verzweigungsstellen der Blutgefäße.

Ein Aneurysma entsteht, wenn die Gefäßwand an der betroffenen Stelle weniger elastisch wird. Ursächlich kann eine starke Beanspruchung der Gefäßwände bei Bluthochdruck, Entzündungen oder Rauchen sein. Auch der normale Alterungsprozess führt laut Informationsangebot "gesund.bund.de" dazu, dass die Gefäße mit den Jahren an Elastizität verlieren. In manchen Fällen kann ein Aneurysma auch angeboren sein.

Die meisten Hirnaneurysmen verursachen keine Beschwerden und bleiben ein Leben lang unbemerkt. Laut dem Portal "gesundheitsinformation.de" erfahren viele Menschen nur zufällig davon, etwa wenn der Kopf wegen einer anderen Erkrankung radiologisch untersucht wird.

Wenn ein Aneurysma auf Gehirn oder Nerven drückt, können Kopfschmerzen, Sehstörungen oder Lähmungen der Augenmuskeln auftreten. Seltener sind Krampfanfälle sowie Empfindungs-, Sprach- oder Hörstörungen.

Reißt ein Aneurysma, kommt es zu einer Subarachnoidalblutung (SAB), einer lebensbedrohlichen Hirnblutung. Dabei steigt der Druck im Schädel, und das empfindliche Hirngewebe wird geschädigt.

Typisch sind plötzliche, sehr starke Kopfschmerzen. Sie beginnen oft am Hinterkopf und Nacken, breiten sich über den ganzen Kopf aus und ziehen bis in den Rücken. Weitere Anzeichen sind laut "gesundheitsinformation.de" ein steifer Nacken, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstseinsstörungen. Eine Subarachnoidalblutung ist ein Notfall und muss so schnell wie möglich notärztlich behandelt werden.

Etwa 40 von 100 Betroffenen sterben innerhalb der ersten Wochen an der Blutung, heißt es bei "gesund.bund.de". Bei etwa 30 von 100 Betroffenen verursache die Blutung schwere Nervenschäden.

Hirnaneurysmen ohne Beschwerden und mit geringem Rissrisiko werden in der Regel beobachtet. Dabei prüfen Ärztinnen und Ärzte etwa mit einer MRT-Untersuchung, ob sich Form oder Größe verändern.

Wichtig ist zudem Risikofaktoren so weit wie möglich zu vermeiden. Bluthochdruck sollte man behandeln lassen, aufs Rauchen verzichten.

Ist das Risiko für eine Hirnblutung hoch, kann unter Umständen ein vorbeugender Eingriff sinnvoll sein. Dabei wird das Aneurysma entweder mikrochirurgisch mit einem Metallclip abgeklemmt (Clipping) oder über einen Katheter mit Platinspiralen verschlossen (Coiling). Beide Verfahren bergen jedoch auch Risiken wie Schlaganfall oder Lähmungen, die es individuell abzuwägen gilt.