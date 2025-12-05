News Logo
ABO

Cumarin in Zimt: Was das ist und wann es schadet

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Wer viel mit Zimt würzt, sollte Ceylon-Zimt bevorzugen
©APA, dpa, gms, Christin Klose
Ob in Keksen, im Haferbrei oder im Glühwein: Die Weihnachtszeit schmeckt für viele nach Zimt. Wer Nachschub besorgt, achtet im Geschäft am besten darauf, dass nicht Cassia-Zimt im Einkaufskorb landet. Besser ist Ceylon-Zimt, "denn hier ist der Cumaringehalt deutlich geringer", so die Ernährungsexpertin Antje Degner. Was es mit dem Stoff auf sich hat und was man noch wissen sollte.

von

Cumarin ist ein Aroma- und Duftstoff, der in vielen Pflanzen steckt, schreibt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) online. Nicht nur in Cassia-Zimt kommt er in höheren Konzentrationen vor, sondern beispielsweise auch in Waldmeister und Tonkabohnen.

Das Problem: Nimmt man Cumarin in hohen Dosen zu sich, kann es zu Leberschäden kommen. Damit das nicht passiert, gelten für zimthaltige Lebensmittel wie Gebäck oder Milchreis EU-weite Grenzwerte. Sie schreiben vor, wie viel Cumarin die Produkte maximal enthalten dürfen. Anders ist das bei Zimt als losem Gewürz - hier gibt es solche Grenzwerte nicht.

Orientierung gibt die sogenannte tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (TDI), die das BfR für Cumarin festgelegt hat. Sie liegt bei 0,1 Milligramm Cumarin pro Kilogramm Körpergewicht. Diese Menge kann man ein Leben lang jeden Tag aufnehmen, ohne gesundheitliche Risiken erwarten zu müssen.

Doch wie viele Zimtsterne darf man nun guten Gewissens am Tag naschen? Die Behörde macht zwei Beispiele, die davon ausgehen, dass die jeweiligen Lebensmittel die gesetzlich festgelegten Höchstwerte für Cumarin voll ausschöpfen.

Kurz: Wer es mit zimthaltigen Speisen und Produkten nicht übertreibt, ist auf der sicheren Seite. Von zimthaltigen Lebensmitteln geht nach Angaben der Verbraucherzentrale bei normalen Verzehrgewohnheiten kein Gesundheitsrisiko aus.

Und natürlich: Wer gerne viel mit losem Zimt würzt, tut das lieber mit Ceylon-Zimt, der nur geringe Mengen an Cumarin enthält. Sie sind aus Sicht des BfR "gesundheitlich unbedenklich". Einen Nachteil hat Ceylon-Zimt aber: Er ist im Vergleich zu Cassia-Zimt teurer.

Wer das Gewürz als Pulver kaufen möchte, hat es bei der Unterscheidung oft schwer. "Im Handel besteht keine Pflicht zur Kennzeichnung der Zimtsorte, jedoch kennzeichnen einige Hersteller die Zimtsorte freiwillig", so Ernährungsexpertin Degner.

Einfacher ist es, wenn es um Zimtstangen geht, denn hier unterscheiden sich die beiden Sorten im Aussehen. Cassia-Zimt ist daran zu erkennen, dass er aus einer einzigen dicken, gerollten Rindenschicht besteht. Typisch für Ceylon-Zimt hingegen ist, dass mehrere, dünne Innenrinden des Zimtbaumes zusammengerollt sind.

WITTENBERG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

