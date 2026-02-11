ABO

Vom Wasser bis zur Zwiebel: Diese Frühblüher sind giftig

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Frühlingsblumen wie Narzissen oder Tulpen sind giftig
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Schneeglöckchen, Hyazinthen, Tulpen: Schön, wenn sie bald wieder im Garten und auf dem Balkon blühen. Doch Vorsicht: Diese Frühlingsboten sind allesamt giftig - ebenso wie etwa Narzissen oder Maiglöckchen. Wer Kleinkinder oder Haustiere hat, sollte deshalb besonders gut aufpassen, dass keine Teile der Pflanzen in Mündern oder Mäulern landen, raten Expertinnen und Experten.

von

Hyazinthen können etwa für Übelkeit und Magenkrämpfe sorgen - und bei Hunden oder Katzen teils sogar zu schweren Vergiftungssymptomen führen. Bei Narzissen sind - nicht nur, aber auch - sogar die Zwiebeln giftig. Verzehrt man sie, kann es zu Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder Schweißausbrüchen kommen.

Und auch die Tulpe hat ihre Tücken. Nach längerem Hautkontakt mit dieser Blume kann es zu Ekzemen, Jucken, Rötungen und Schwellungen kommen. Die gute Nachricht: Diese verschwinden immerhin meist nach einigen Tagen von selbst wieder.

Auch wer die Frühblüher in eine Vase stellt, sollte Vorsicht walten lassen. Denn viele von ihnen geben Expertinnen und Experten zufolge ihre Giftstoffe auch an das Blumenwasser ab: Eine Gefahr für Kleinkinder und neugierige Haustiere, wenn sie das Wasser aus Vasen unbemerkt trinken.

Am besten stellt man die Schnittblumen also außerhalb der Reichweite kleiner Mitbewohner auf - oder verzichtet gleich ganz auf giftige Blumen im Haus, auf dem Balkon und im Garten. Ungiftige Alternativen sind etwa Veilchen und später im Jahr blühende Ringelblumen, Rosen, Nelken, Dahlien oder Stiefmütterchen.

ARCHIV - Frühblüher bringen Farbe in den Garten, können aber giftig für Kinder und Haustiere sein. (zu dpa: «Vom Wasser bis zur Zwiebel: Diese Frühblüher sind giftig») Foto: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Viele K.o.-Tropfen sind Geschmacks- und Geruchslos
Gesundheit
Wie sich Faschingsfans vor K.-o.-Tropfen schützen
++ ARCHIVBILD ++ Das Projekt "Digitaler Engel" erleichtert älteren Menschen das Leben
Gesundheit
Sicher durchs Netz: Tipps für Ältere per Messenger
Politik
Mehrere Tote nach Schüssen an Schule in Kanada
Gerichtszeichnung zeigt den Angeklagten beim Prozess
Politik
Vergewaltigungsvorwurf Thema im Høiby-Prozess in Oslo
EU-Parlament mit deutlicher Mehrheit für neue Klimaziele
Politik
EU-Parlament beschließt Klimaziel für 2040
Gewöhnliche Wintergrippe könnte gegen die Vogelgrippe helfen
Technik
Antikörper gegen saisonale Grippe schützen auch vor Vogelgrippe
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER