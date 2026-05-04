ABO

Unsichtbare Schlaganfall-Folgen und wie man damit umgeht

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Nach einem Schlaganfall kann es zu Sprachstörungen kommen
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wer an typische Schlaganfall-Folgen denkt, dem fallen wahrscheinlich halbseitige Lähmungen ein, vielleicht auch Bewegungsstörungen, weil die Muskeln nicht mehr mitspielen.

von

Es gibt aber noch viel mehr Folgen - und vor allem: solche, die für Außenstehende nicht sichtbar sind. Expertinnen und Experten nennen als Beispiele:

Der eine kann sich nur wenige Minuten auf ein Gespräch konzentrieren und steigt dann aus. Die andere verbummelt Verabredungen und kann nur schwer Aufgaben zu Ende bringen. Und viele kennen den Satz: "Du bist nicht mehr wie früher, ich kenn' dich doch ganz anders!"

Wichtig - sowohl für Betroffene als auch für ihre Liebsten: "Das ist nicht einfach eine Frage von mangelnder Selbstdisziplin, sondern hat reale neurobiologische Ursachen", sagt die Neuropsychologin Caroline Kuhn. Die Folgen eines Schlaganfalls hängen davon ab, welche Hirnregionen zeitweise nicht mehr durchblutet - und somit von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten - waren.

Viele Betroffene erleben, dass ihr Umfeld mit Unverständnis reagiert - eben, weil ihnen diese sogenannten neuropsychologischen Störungen nicht bewusst sind. Die Schlaganfall-Hilfe rät Angehörigen daher:

Dass Denken und Fühlen sich im Gegensatz zu vor dem Schlaganfall verändert haben, ist für Betroffene oft eine große Belastung. Aber es gibt Hoffnung, dass die neuropsychologischen Probleme sich abschwächen - selbst dann, wenn der Schlaganfall eine ganze Zeit zurückliegt. "Auch wenn es sich zu Beginn oft anders anfühlt: Vieles verbessert sich über Jahre hinweg, ohne dass Betroffene die Fortschritte sofort bemerken", so Kuhn.

Um besser durch den Alltag zu kommen raten Expertinnen und Experten:

NOTTENSDORF - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Das Bild darf nicht in einem das Model diffamierenden Zusammenhang verwendet werden!

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Bäume treiben nach Fressbefall später auf
Technik
Eichen reagieren mit Trick auf Fressfeinde
Rohe Pilze sind oft schwerer verdaulich
Gesundheit
Welcher Speisepilz wie genießbar ist
++ ARCHIVBILD ++ Alte Batterien und Akkus können an Sammelstellen abgegeben werden
Technik
Warum man Smartphones nicht in Schubladen lagern sollte
Oliver Welke muss für schlechten Scherz Kritik einstecken
News
Oliver Welke: "Werde gar keinen Sänger mehr beleidigen"
Malik bedankte sich in sozialen Medien für gute Wünsche
Schlagzeilen
"One Direction"-Star Malik sagt Konzerte ab
++ ARCHIVBILD ++ Helene Fischer tritt auch in Wien auf
News
Helene Fischer fallen Vorbereitungen auf Tour noch schwer
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER