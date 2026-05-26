ABO

Tomaten im Kühlschrank: 24 Stunden vor Verzehr raus damit

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Tomaten verlieren im Kühlschrank an Aroma
©APA, dpa-tmn, Andrea Warnecke
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
"Tomaten verlieren im Kühlschrank an Aroma und sollten deshalb nicht dort gelagert werden." Diesen Tipp hört man immer wieder von Ernährungsexperten und Verbraucherschützern - und manche Erzeuger schreiben das inzwischen sogar auf ihre Packungen.

von

Schuld sind die flüchtigen aromatischen Verbindungen, die gemeinsam mit Zuckern und Säuren für das charakteristische Tomatenaroma sorgen, sich aber im Kühlschrank verringern, erklärt "Öko-Test" auf seiner Webseite.

Die Öko-Tester machen allerdings eine Einschränkung: Der Verlust sei nicht sofort zu schmecken: Erst nach sieben Tagen Kühlung würden sich die Aromastoffe "signifikant" reduzieren - und zwar um rund zwei Drittel. Das hätten chinesische und amerikanische Forscher herausgefunden.

Laut deren Erkenntnissen scheint dieser Prozess auch umkehrbar zu sein - jedenfalls teilweise. Nach einer Aufwärmphase von drei Tagen nach der Kühlzeit würden die Konzentrationen mancher aromatischer Verbindungen nämlich wieder zunehmen. "Denn wegen des flüchtigen Charakters ihrer Aromen müssen Tomaten diese Stoffe auch nach der Ernte ständig nachproduzieren", heißt es bei "Öko-Test". Die aus dem Kühlschrank kommenden Tomaten erreichten allerdings nicht mehr das Geschmacksniveau von Früchten, die gar nicht gekühlt worden waren.

Aus diesen Erkenntnissen leiten die Öko-Tester auch einen Tipp ab: "Wenn Tomaten schon im Kühlschrank gelagert werden müssen, dann sollte man sie mindestens einen Tag vor dem Verzehr herausholen."

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Andrea Warnecke

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Unter Extrembedingungen nehmen u.a. Einsamkeit und Konflikte zu
Technik
Antarktis-Studie: Dauer-Isolation fördert Misstrauen und Konflikte
In einer Tiefe von rund 1.773 Metern filmte die Kamera den kleinen Kraken
Technik
Blauer Mini-Oktopus vor den Galápagos-Inseln entdeckt
Mit der Familiengründung ändert sich die Partnerschaft
Gesundheit
Kind, Job, Haushalt: Wie schaffen Eltern Raum für Lust?
Verständnis der Ursachen des Anstiegs für Prognosen unverzichtbar
Technik
Meere steigen vor allem durch Ausdehnung wärmeren Wassers an
Die Soße kann man auch mit Speck oder Schinkenwürfel verfeinern
Gesundheit
Mit dieser Soße schmeckt Brokkoli auch Kindern gut
Raumschiff hob vom Raumfahrtzentrum Jiuquan im Nordwesten Chinas ab
Technik
China schickt Astronauten für Rekord-Jahr ins All
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER