ABO

So schützen Sie sich vor dem Fuchsbandwurm

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Das Risiko sich zu infizieren ist für Menschen eher gering
©APA, dpa-tmn, Zacharie Scheurer
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Herbstzeit ist Pilzzeit: Viele Menschen sind derzeit zum Sammeln von Pilzen oder Beeren im Wald unterwegs. Dabei wird immer wieder vor dem Fuchsbandwurm gewarnt, der auch für Menschen gefährlich werden kann. Wie kann man sich schützen?

von

News auf Google bevorzugen

Der Kleine Fuchsbandwurm gilt in Mitteleuropa als der für den Menschen gefährlichste Parasit. Die Eier des Kleinen Fuchsbandwurms (Echinococcus multilocularis) werden von Füchsen mit dem Kot ausgeschieden. Werden sie über den Mund aufgenommen, können sie eine Infektion auslösen.

Unbehandelt endet diese fast immer tödlich. Bei einer Infektion kann es zur lebensbedrohlichen und unheilbaren "Alveolären Echinokokkose" kommen. Die Symptome - meist Schmerzen im Oberbauch und Funktionsstörungen der Leber - treten unter Umständen erst Jahre nach der Ansteckung auf. Erkrankte müssen lebenslang Medikamente einnehmen. Das Risiko sich zu infizieren ist für Menschen eher gering. Pilzsammlerinnen und -sammler müssen sich daher nicht übermäßig sorgen.

Auf Waldfrüchte, Pilze oder Obst aus dem Freiland muss laut Expertinnen und Experten wegen des geringen Erkrankungsrisikos nicht verzichtet werden. Dennoch sollten ein paar Hinweise beachtet werden: Rohe Lebensmittel sollten gründlich gewaschen, besser noch auf mehr als 60 Grad erhitzt werden. Es reicht nicht aus, die Fundstücke auf bis zu minus 20 Grad zu kühlen oder in Alkohol einzulegen. Nach Kontakt mit Erde sollte man sich die Hände waschen. Gartengeräte, Schuhe und Kleidung sollten möglichst nicht mit ins Haus genommen werden.

Hunde und Katzen können sich mit dem Fuchsbandwurm infizieren, wenn sie befallene Nagetiere wie Mäuse fressen. Meist zeigen sie demnach keine oder nur unspezifische Symptome. Doch: Über Bandwurmeier am Fell könnten sich Menschen theoretisch anstecken. Hunde und Katzen sollten deshalb regelmäßig und nach Rücksprache mit einer Tierärztin oder einem Tierarzt entwurmt werden.

ARCHIV - Der Fuchsbandwurm stellt zwar eine seltene, aber ernstzunehmende Gefahr dar, auf das Sammeln von Pilzen und Beeren muss deshalb jedoch nicht generell verzichtet werden. (zu dpa: «So schützen Sie sich vor dem Fuchsbandwurm») Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Im Osloer Rathaus wird jährlich der Friedensnobelpreis verliehen
Reisen & Freizeit
Für Saunafans und Sparfüchse: Die winterlichen Reize Oslos
Dass sich der Intimgeruch vorübergehend verstärkt, ist ganz normal
Gesundheit
Normal oder nicht? Wenn's "untenrum" stärker riecht
Affleck liefert sich "Fortnite"-Duelle
Schlagzeilen
US-Schauspieler Ben Affleck duelliert sich bei "Fortnite"
Auftritt in den kommenden Tagen
Politik
Harry und Meghan planen nach Rückkehr ersten Auftritt
Seine Asche soll verstreut werden
Schlagzeilen
Reinhold Messner will kein Grab
Prinz Harrys Beliebtheit hat offenbar gelitten
Schlagzeilen
Prinz Harry bei Besuch von Rugby-Spiel ausgebuht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER