Skisaison im Blick? - So machen Sie sich fit

Die Experten empfehlen, drei- bis viermal pro Woche etwa 30 Minuten zu trainieren und dazwischen immer einen Ruhetag zu lassen. Eine simple, wenn auch nicht einfache Übung ist die langsame Kniebeuge. Bei ihr dauert das Absenken drei Sekunden und damit länger als bei einer normalen Kniebeuge.

Wenn man diese Bewegung langsam macht, wird den Experten zufolge der Muskel mehr beansprucht und besser trainiert. Fuß, Knie und Hüfte bleiben in einer Linie, das Knie darf nicht nach innen kippen. Diese Übung trainiert die Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur und kommt jedem Schwung auf der Piste zugute.

Folgende weitere Übungen empfehlen die Skiprofis:

Generell gilt: Leichter Muskelkater nach den Übungen ist laut den Ski-Experten anfangs normal. Ist es am nächsten Tag jedoch zu heftig, sollte man eine Stufe zurückschalten.