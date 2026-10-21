ABO

Skisaison im Blick? - So machen Sie sich fit

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mit Kniebeugen stärkt man die Beinmuskulatur vor der Skisaison
©APA, dpa, Christin Klose, GMS
Die Ski sind gewachst, die Bindungen überprüft und der Helm sitzt auch. Doch nach monatelanger Pistenpause muss nicht nur die Ausrüstung fit gemacht werden, sondern auch die eigene Muskulatur und das Gleichgewicht. Vor allem sollten die Muskeln rund um die besonders verletzungsanfälligen Knie vorab trainiert werden, raten Ski-Experten.

von

News auf Google bevorzugen

Die Experten empfehlen, drei- bis viermal pro Woche etwa 30 Minuten zu trainieren und dazwischen immer einen Ruhetag zu lassen. Eine simple, wenn auch nicht einfache Übung ist die langsame Kniebeuge. Bei ihr dauert das Absenken drei Sekunden und damit länger als bei einer normalen Kniebeuge.

Wenn man diese Bewegung langsam macht, wird den Experten zufolge der Muskel mehr beansprucht und besser trainiert. Fuß, Knie und Hüfte bleiben in einer Linie, das Knie darf nicht nach innen kippen. Diese Übung trainiert die Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur und kommt jedem Schwung auf der Piste zugute.

Folgende weitere Übungen empfehlen die Skiprofis:

Generell gilt: Leichter Muskelkater nach den Übungen ist laut den Ski-Experten anfangs normal. Ist es am nächsten Tag jedoch zu heftig, sollte man eine Stufe zurückschalten.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Digitale Fotos zur Begutachtung des Zustandes reichen aus
Gesundheit
Telemedizin bei Neurodermitis so gut wie ein Hautarztbesuch
Prinz Harry auf Versöhnungskurs
Schlagzeilen
Harry will Zwist mit Vater und Bruder beenden
Die Situation wird langsam besser, Unwetterwarnungen wurden aufgehoben
Reisen & Freizeit
Lage in spanischen Urlaubsregionen entspannt sich nach Sturm
Alle Unwetterwarnungen aufgehoben
Reisen & Freizeit
Lage in spanischen Urlaubsregionen nach Sturm entspannter
Energiearme Diäten können helfen
Technik
Typ-2-Diabetes entkommen: Durch Training und weniger Kalorien
H3-Rakete hob erfolgreich von Japans Weltraumbahnhof Tanegashima ab
Technik
Japanische Raumsonde Richtung Mars aufgebrochen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER