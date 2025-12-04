News Logo
ABO

Sesamprodukte: Für wen der Genuss zum Risiko werden kann

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Vorsicht, Sesam! Hummus & Co. könnten Salmonellen enthalten
©APA, dpa, gms, Christin Klose
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Ob als Sesamdressing über Salate, Granatapfel-Tahini-Soße über einem Auflauf oder ganz einfach als Grundzutat für leckeren Hummus - Pasten aus Sesamkörnern wie Tahini sind aus der arabischen oder südosteuropäischen Küche nicht wegzudenken. Doch von Sesamprodukten kann auch ein Risiko für Salmonelleninfektionen ausgehen. Darauf weist das deutsche Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hin.

von

Das Amt hat 354 Proben von Sesamprodukten aus dem Einzelhandel auf Salmonellen getestet. Ergebnis: In zwei Prozent der untersuchten Proben sind die krankmachenden Keime festgestellt worden. "Diese Produkte werden in der Regel ohne vorherige Erhitzung verzehrt, so dass vorhandene Keime nicht abgetötet werden", erklärt Gaby-Fleur Böl vom BVL. In der Vergangenheit wären Sesamprodukte mehrfach Ursache für lebensmittelbedingte Salmonellose-Ausbrüche gewesen.

Empfindliche Personen wie Kleinkinder, ältere und immungeschwächte Menschen sowie Schwangere sollten daher keine rohen Sesamprodukte essen, rät das BVL.

Sie fragen sich, wie die Salmonellen in die Sesamkörner gelangen? Das erklärt das BVL so: Salmonellen kommen im Magen-Darm-Trakt vieler Haus- und Wildtiere vor und werden über den Kot ausgeschieden. Durch derlei Ausscheidungen auf dem Feld, verunreinigtes Bewässerungswasser und organische Düngung können pflanzliche Lebensmittel wie Sesampflanzen mit Salmonellen kontaminiert werden.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wiederkehrende Rituale vermitteln Kindern Vertrautheit
Gesundheit
Psychologin: Wie Weihnachtsrituale Kinder stärken
Mit einem neuen Panoramasteg soll die Marienschlucht wieder öffnen
Reisen & Freizeit
Die Marienschlucht am Bodensee öffnet wieder
Miley Cyrus und ihr Verlobter Maxx Morando
News
Miley Cyrus hat sich verlobt
US-Studie an Mäusen zeigt mögliche Behandlungsstrategie
Technik
Tödliche Influenza entsteht nach "Kipppunkt" in der Lunge
Matthew Perry (Mitte) starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren
Schlagzeilen
Nach Tod von Matthew Perry: Arzt zu 2,5 Jahren verurteilt
Ausgetrocknete Flüsse: Nun will der Iran bei Nachbarn Wasser kaufen
Politik
Iran will Wasser aus Nachbarstaaten kaufen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER