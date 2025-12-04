Schiefe Türme: Nicht nur in Pisa neigt sich etwas

Im thüringischen Ort Bad Frankenhausen wissen sie um die Anziehungskraft von geneigter Architektur. Der schiefe Turm der Oberkirche soll ab kommendem Frühjahr wieder öffnen – nach Millionen-Investitionen, die unter anderem in ein Besucherzentrum und in einen Skywalk flossen, der einen Panoramablick über die Kurstadt und das Kyffhäusergebirge bietet, erhofft man sich in der Gemeinde künftig rund 80.000 Besucher im Jahr.

Und weil große Vergleiche immer ziehen, betonte der Bürgermeister Matthias Strejc, dass der Turm mit seinem Überhang von 4,86 Metern schiefer als der Turm in Pisa sei. Dessen Neigung wurde 2022 auf 3,97 Grad taxiert, der Überhang von Bodenmitte zur Spitze beträgt dort knapp 4 Meter.

Bologna liegt nur zwei Autostunden von Pisa entfernt. Im Stadtzentrum fallen zwei ungewöhnliche Türme ins Auge. Beim kleinere Torre della Garisenda fällt die Neigung von fast vier Grad sofort ins Auge – doch auch der mit 97 Meter mehr als doppelt so hohe Torre degli Asinelli ist leicht geneigt, was auf den ersten Blick nicht unbedingt auffällt.

Den Asinelli-Turm konnte man auch besteigen. Er ist aber inzwischen schon längere Zeit wegen Bauarbeiten für Besucher gesperrt.

Verfaulte Eichenstämme sind der Grund für den Schiefstand der Kirche im ostfriesischen Suurhusen. Viele Jahre durfte sich die Gemeinde nördlich von Emden sogar mit dem Titel des weltschiefsten Turms schmücken – 2,47 Meter Überhang auf 27 Meter Höhe, das ergab einen Neigungswinkel von 5,19 Grad und reichte für einen Eintrag ins Guinnessbuch der Weltrekorde.

Der aber hielt nur bis 2022. Seitdem gibt es einen neuen Rekordhalter: auch aus Deutschland. Der Glockenturm von Gau-Weinheim in Rheinland-Pfalz kommt demnach auf 5,43 Grad Neigung.

Einen besonders schönen schiefen Turm hat der Schweizer Nobelskiort St. Moritz zu bieten. Anmutig und sehr schräg ragt er als Überbleibsel einer längst abgerissenen Kirche vor den Alpengipfeln auf. Laut Engadin Tourismus beträgt die Neigung des 33 Meter hohen Turms 5,5 Grad – das würde den rheinland-pfälzischen Rekordhalter sogar übertrumpfen. Vielleicht sollte die Gemeinde einmal in der Guinnessbuch-Redaktion anrufen?