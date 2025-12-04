News Logo
ABO

Die Marienschlucht am Bodensee öffnet wieder

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mit einem neuen Panoramasteg soll die Marienschlucht wieder öffnen
©Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, --, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Nach elf Jahren soll die Marienschlucht am Bodensee im kommenden Frühjahr wieder öffnen. Die Touristenattraktion werde am 28. März bei einem "Tag der offenen Schlucht" erstmals wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein, teilte die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen mit.

von

Die bei Wanderern beliebte Schlucht war 2015 wegen eines Erdrutschs gesperrt worden. Eine Frau kam bei dem Unglück ums Leben, ein Mann wurde schwer verletzt. Der Wanderweg wurde anschließend aufwendig umgestaltet.

Aus Sicherheitsgründen sei ein neuer Panoramasteg entstanden, der die Schlucht überspannt. "Der Weg führt nicht mehr durch den Grund der Schlucht", sagte die Leiterin des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing, Sandra Domogalla. Er biete eine spektakuläre Aussicht.

Die neue Stahlkonstruktion ersetzt den früheren Holzsteg. Sie wurde aus zwei Richtungen aufeinander zugebaut und in der Mitte verbunden. Aktuell sei die Marienschlucht noch gesperrt, weil noch gebaut werde, so Domogalla. Die restlichen Arbeiten sollen aber bis zum Eröffnungstermin abgeschlossen sein.

Die Marienschlucht liegt am westlichen Ende von Deutschlands größtem See. Sie wird ab der Wiedereröffnung auch wieder von Schiffen angefahren - unter anderem vom gegenüberliegenden Ufer aus Überlingen.

BODMAN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 1.8.2012) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Patrick Seeger

BODMAN-LUDWIGSHAFEN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/Gemeinde Bodman-Ludwigshafen/--

Foto: Gemeinde Bodman-Ludwigshafen/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Miley Cyrus und ihr Verlobter Maxx Morando
News
Miley Cyrus hat sich verlobt
US-Studie an Mäusen zeigt mögliche Behandlungsstrategie
Technik
Tödliche Influenza entsteht nach "Kipppunkt" in der Lunge
Matthew Perry (Mitte) starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren
Schlagzeilen
Nach Tod von Matthew Perry: Arzt zu 2,5 Jahren verurteilt
Ausgetrocknete Flüsse: Nun will der Iran bei Nachbarn Wasser kaufen
Politik
Iran will Wasser aus Nachbarstaaten kaufen
++ ARCHIVBILD ++ Autoladekabel könnten bald der Vergangenheit angehören
Technik
Kabelloses Laden funktioniert laut ersten Tests auch bei Elektroautos
Die Schnelligkeit hat sich erholt, aber die Ausdauer nicht
Gesundheit
Fitness von jungen Menschen seit Pandemie eingeschränkt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER