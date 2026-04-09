Schwangere sollten auf Rohmilchkäse verzichten

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Rohmilchkäse schmeckt besonders aromatisch. Schwangere, Kinder bis fünf Jahre und immungeschwächte Personen sollten aus Gesundheitsgründen aber lieber auf ihn verzichten. Denn Rohmilchkäse wird nicht pasteurisiert, sondern nur bis maximal 40 Grad Celsius erwärmt. Deshalb tummeln sich in ihm möglicherweise nicht nur harmlose Bakterien und Hefen, sondern auch Salmonellen, Escherichia-coli-Bakterien oder Listerien.

von APA