Schlaf Check in 10 Minuten

Wer schlecht schläft, sucht die Ursache oft zuerst bei Stress, Bildschirmzeit oder zu wenig Bewegung. Das stimmt manchmal auch. Doch oft liegt ein Teil der Antwort viel näher: im eigenen Bett. Genauer gesagt in der Matratze.

Das Problem ist, dass sich eine unpassende Matratze selten mit einem einzigen klaren Signal bemerkbar macht. Stattdessen summieren sich kleine Hinweise: Die Nächte werden unruhiger, das Schlafgefühl kippt, morgens fehlt die Frische. Genau deshalb lohnt sich ein kurzer Selbsttest. Er braucht keine zehn Minuten und hilft dabei, typische Fehler schnell einzuordnen.