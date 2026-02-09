Rot und samtig zum Valentinstag - mit Red Velvet Cookies

© APA, dpa-tmn, Mareike Pucka home Leben Gesundheit

Bei vielen zu Hause ist es schon an ausgewählten Stellen rot, rosa und verdächtig herzlastig. Das kann nur eins bedeuten: Der Valentinstag ist nicht mehr weit. Viele mögen es, ihre Liebsten mit hausgemachten Backwaren zu beschenken. Hier ein Vorschlag für ein Rezept: Heuer werden es Red Velvet Cookies ("Rote Samt Kekse"). Getoppt mit Oreostückchen und weißer Schokolade sind sie ein echter Hingucker, gleichzeitig aber sehr schnell zubereitet.

von APA