Rot und samtig zum Valentinstag - mit Red Velvet Cookies

Bei vielen zu Hause ist es schon an ausgewählten Stellen rot, rosa und verdächtig herzlastig. Das kann nur eins bedeuten: Der Valentinstag ist nicht mehr weit. Viele mögen es, ihre Liebsten mit hausgemachten Backwaren zu beschenken. Hier ein Vorschlag für ein Rezept: Heuer werden es Red Velvet Cookies ("Rote Samt Kekse"). Getoppt mit Oreostückchen und weißer Schokolade sind sie ein echter Hingucker, gleichzeitig aber sehr schnell zubereitet.
Wem der Valentinstag nichts bedeutet, weil bei ihm das ganze Jahr das Herzchen pocht und er sehr gern kleine Liebesgaben an Frau oder Mann bringt, kein Problem: Die Cookies funktionieren natürlich problemlos ganzjährig.
