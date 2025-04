Prävention "wichtigstes Werkzeug" gegen Haushaltsunfälle

Die meisten Unfälle in Österreich sind im vergangenen Jahr im Haushalt passiert. 355.400 der insgesamt 804.500 betroffenen Personen zogen sich Blessuren im eigenen Heim zugezogen, zeigten Zahlen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). "Das wichtigste Werkzeug ist die Prävention", sagt KFV-Direktor Christian Schimanofsky. Denn eigentlich passiere "in dem Bereich, wo man sich am sichersten fühlt" die meisten Unfälle.

von APA