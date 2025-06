Planschbecken: Was Eltern wissen sollten

Zollverein in Essen: Lichtspektakel in der "Höllenmaschine"

Zollverein in Essen: Lichtspektakel in der "Höllenmaschine"

An den Alltag in Europas einst größter Zentralkokerei Zollverein in Essen erinnert ein Denkmalpfad, der nun um drei neue Stationen...