News Logo
ABO

Oft ist der Kiefer für Kopfschmerzen verantwortlich

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Häufig spielt Stress bei CMD eine entscheidende Rolle
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Kopf- oder Nackenschmerzen, Probleme beim Kauen oder ein Knacken im Kiefergelenk: Hinter diesen Beschwerden kann eine Funktionsstörung im Kausystem stecken, eine sogenannte Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD).

von

CMD ist keine einzelne Krankheit, sondern ein Sammelbegriff für Störungen im Zusammenspiel von Kiefergelenken, Kaumuskulatur und Zähnen. Die Ursachen sind vielfältig - häufig spielt Stress eine entscheidende Rolle. Wer unter Anspannung tagsüber die Zähne zusammenbeißt oder nachts mit ihnen knirscht (Bruxismus), kann das Kausystem überlasten.

Die Folge: Verspannungen, Entzündungen oder Verschiebungen im Gelenk, die auch in Kopf, Schultern oder Nacken ausstrahlen können. Dann treten Symptome wie Schmerzen im Kiefer selbst, Knacken oder Probleme beim Öffnen des Mundes, aber auch Beschwerden in der Schulter und im Nacken sowie mitunter in den Ohren auf − und häufig Kopfschmerzen.

"Die wenigsten wissen, dass der Auslöser von Kopfschmerzen auch der Kiefer sein kann", sagt der Zahnmediziner Jean-Marc Pho Duc. Viele Betroffene hätten bereits eine Ärzte-Odyssee hinter sich, bevor sie auf den Zusammenhang stießen.

Wer typische Symptome bemerkt, sollte laut Experten eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt direkt darauf ansprechen.

Zur Behandlung empfehlen Fachleute in erster Linie Selbsthilfemaßnahmen wie Lockerungsübungen oder Massagen. Auch individuell angepasste Aufbissschienen kommen zum Einsatz, werden aber nicht immer von der Krankenkasse übernommen. Dauerhafte Eingriffe wie kieferorthopädische Korrekturen seien dagegen selten sinnvoll, heißt es.

"Studien zeigen, dass gezielte Übungen langfristig genauso wirksam sein können wie das Tragen einer Schiene", so CMD-Experte Prof. Olaf Bernhardt. Wichtig sei, das eigene Verhalten im Alltag zu hinterfragen - und bei Anspannung bewusst den Kiefer zu entspannen.

Jean-Marc Pho Duc rät zur Selbstbeobachtung: "Es reichen kurze Momente am Tag, an denen man innehält und sich bewusst macht, wie man seinen Kiefer gerade hält. Ist er angespannt, sind die Zähne aufeinander­gepresst? Dann einfach wieder locker lassen!"

Gerade bei Kopfschmerzen greifen viele Menschen zu Schmerzmitteln wie ASS, Ibuprofen oder Paracetamol. Das sollte aber nicht zur Gewohnheit werden. Kopfschmerzmedikamente sollte man an höchstens zehn Tagen im Monat einnehmen, so die Experten. Sonst können sie selbst Kopfschmerzen auslösen - und damit eine Schmerzspirale, aus der man nicht so leicht wieder herauskommt.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Mascha Brichta/Mascha Brichta

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mitgefühl ist ein Gefühl der Wärme und Fürsorge
Gesundheit
So geht Mitgefühl, ohne sich selbst zu überfordern
Die Software fragt Anrufer, was sie denn möchten
Technik
Neuer Look und praktische Funktionen, das steckt in iOS 26
Naomi Watts gibt intime Einblicke
News
Schauspielerin Naomi Watts schreibt über Wechseljahre
Technik
Geräucherte Leichen: Wie die ältesten Mumien der Welt entstanden
Luftaufnahme des Great Barrier Riffs vor der Küste Australiens
Technik
Steigender Meeresspiegel bedroht bis 2050 1,5 Millionen Australier
In Ö. sterben jährlich mindestens 6.700 Menschen an einer Sepsis
Gesundheit
Lebensgefährliche Sepsis, 4 Schritte helfen beim Erkennen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER