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Mit einem Münzwurf dem Bauchgefühl auf die Spur kommen

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Kopf oder Zahl - worauf hofft man insgeheim?
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Angenommen, man hat zwei vielversprechende Jobangebote und kann sich nicht entscheiden, ob es nun Job A oder Job B sein soll. Beide Tätigkeiten sind abwechslungsreich und gut dotiert. Die Pro-und-Contra-Liste ist ausgeglichen, der Kopf dreht sich im Kreis. Und das Bauchgefühl? Schweigt. Genau für solche Situationen empfiehlt der Neurowissenschaftler und Autor Henning Beck einen simplen Trick, um dem Bauchgefühl auf die Spur zu kommen: den Münzwurf.

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So funktioniert es: Man ordnet den beiden Optionen je eine Seite der Münze zu – Job A bekommt Kopf, Job B Zahl. Dann wirft man die Münze. Das Entscheidende passiert nicht, wenn die Münze landet, sondern einen Moment davor: Welches Ergebnis erhofft man sich, kurz bevor man hinschaut?

Diese Hoffnung, ob bewusst wahrgenommen oder nur als flüchtiges Gefühl, ist das eigentliche Ergebnis. "Bei diesem Trick geht es nicht darum, das Ergebnis einfach zu akzeptieren", sagt Beck. Es geht darum, die emotionale Reaktion zu beobachten: Ist man enttäuscht, weil die falsche Seite oben liegt? Oder insgeheim erleichtert, weil es die richtige ist? Genau diese Reaktion zeigt, was man wirklich will, auch wenn man es bisher nicht wusste.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Nico Tapia/Nico Tapia

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