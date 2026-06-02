Mit einem Münzwurf dem Bauchgefühl auf die Spur kommen

So funktioniert es: Man ordnet den beiden Optionen je eine Seite der Münze zu – Job A bekommt Kopf, Job B Zahl. Dann wirft man die Münze. Das Entscheidende passiert nicht, wenn die Münze landet, sondern einen Moment davor: Welches Ergebnis erhofft man sich, kurz bevor man hinschaut?

Diese Hoffnung, ob bewusst wahrgenommen oder nur als flüchtiges Gefühl, ist das eigentliche Ergebnis. "Bei diesem Trick geht es nicht darum, das Ergebnis einfach zu akzeptieren", sagt Beck. Es geht darum, die emotionale Reaktion zu beobachten: Ist man enttäuscht, weil die falsche Seite oben liegt? Oder insgeheim erleichtert, weil es die richtige ist? Genau diese Reaktion zeigt, was man wirklich will, auch wenn man es bisher nicht wusste.