ABO

Mit Angststörung ins MRT? Was Betroffenen nicht hilft

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
++ ARCHIVBILD ++ Klaustrophobie ist die Angst vor geschlossenen Situationen und Räumen
©APA, dpa-tmn, Marcus Brandt
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Auch wer keine Angststörung hat, fühlt sich bei einer Untersuchung in einer MRT-Röhre nicht unbedingt wohl. "Das hat etwas mit Kontrollverlust und Ausgeliefertsein zu tun", sagt Psychologe André Wannemüller. Er hat an der Ruhr-Uni Bochum ein Forschungsprojekt "Die Angst vor der Röhre überwinden" durchgeführt.

von

Noch viel furchteinflößender ist eine anstehende MRT-Untersuchung jedoch für Menschen, die an diesen spezifischen Angststörungen leiden:

Was also tun, wenn man als Angst-Kandidat oder -Kandidatin vor einer MRT-Untersuchung steht? André Wannemüller rät, sich psychotherapeutische Unterstützung aus dem Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie zu suchen.

Es geht darum, mit professioneller Hilfe Coping-Strategien - also Bewältigungsmechanismen - einzuüben. Wichtig ist auch, zu lernen, wie man sie in Angstsituationen anwendet.

An der Fakultät für Psychologie haben Wannemüller und sein Team eine MRT-Nachbildung entwickelt, in der die Patienten die Zeit in der Röhre "üben" können. Denn das ist eine Strategie, um Ängste zu überwinden: sich schrittweise vorzuwagen und bewusst Situationen aufzusuchen, die man zuvor vermieden hat.

Das lädt das Gehirn dazu ein, eine neue Erfahrung zu machen - nämlich die, dass sich die Gefahr gar nicht bestätigt. Die Angst kann dadurch Schritt für Schritt zurückziehen.

"Natürlich hat nicht jeder die Chance, das in unserer MRT-Nachbildung zu üben", sagt der Bochumer Psychologe. Daher ist wichtig, individuell mit Therapeut oder Therapeutin einen Plan zu schmieden.

Augen zu, Zähne fest zusammenbeißen - und im Überlebensmodus die Zeit runterzählen? Das mag einen durch die MRT-Untersuchung bringen, verringert aber nicht die Angst. "So festigt sich nur das Gefühl, dass man es keinen Moment länger ausgehalten hätte", sagt Wannemüller.

Glücksbringer vermitteln ein Sicherheitsgefühl, das allerdings von Nachteil sein kann. Denn so bleibt man überzeugt, dass die Situation per se gefährlich ist. Das "Gutgegangen" führen Betroffene dann allen auf den Glücksbringer zurück.

Ein MRT ist laut. Ohrstöpseln oder Kopfhörer gegen die lauten Geräusche helfen Menschen mit Angststörungen nicht immer. Im Gegenteil: Sie können sogar kontraproduktiv sein, weil man nicht mehr all seine Sinne nutzen kann und die Bedrohungslage dadurch verstärkt werden kann.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 26.8.2022) - FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Marcus Brandt/Marcus Brandt

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Wer will, kann den Salat mit gerösteten Pinienkernen toppen
Gesundheit
Mit grünem Spargel wird Reisnudelsalat richtig knackig
Dem Gefühl, nicht dazuzugehören, sollte man auf den Grund gehen
Gesundheit
Wie mit dem Gefühl umgehen, nicht dazuzugehören?
++ ARCHIVBILD ++ Bäume treiben nach Fressbefall später auf
Technik
Eichen reagieren mit Trick auf Fressfeinde
Rohe Pilze sind oft schwerer verdaulich
Gesundheit
Welcher Speisepilz wie genießbar ist
++ ARCHIVBILD ++ Alte Batterien und Akkus können an Sammelstellen abgegeben werden
Technik
Warum man Smartphones nicht in Schubladen lagern sollte
Der künstliche Totalersatz des Hüftgelenks ist ein erfolgreicher Eingriff
Technik
Künstliche Hüftgelenke funktionieren 30 und mehr Jahre
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER