Marktcheck: Wie (un)fair ist Vollmilch-Schokolade?

Gesundheit
Strenge Kriterien erfüllen nur wenige Schokoladen-Hersteller
©APA, dpa-tmn, Oliver Berg
Teure Schokoladen sind nicht automatisch am fairsten produziert. Zu diesem Fazit kommt ein Marktcheck von Verbraucherschützern. Günstigere Supermarkt-Eigenmarken haben demnach oft sogar höhere soziale Standards als bekannte Markenhersteller, ergab die Untersuchung von 19 Vollmilch-Schokoladentafeln.

Dafür fragten die Verbraucherschützer bei den Schoko-Herstellern nach. Etwa, ob Kinderarbeit verboten oder die Löhne existenzsichernd seien.

Das Ergebnis: Strenge Kriterien erfüllen nur wenige. Manche bekannte Marken betreiben zwar eigene Kakao-Anbauprogramme, doch deren Anforderungen an Arbeitsbedingungen reichen den Verbraucherschützern oft nicht aus.

Verbraucher und Verbraucherinnen können auf das Siegel "Fairtrade" achten, empfiehlt Lebensmittelexpertin Jana Fischer. Hersteller von Schokoladen, die so ein Siegel tragen, müssen sich an die Kriterien für fairen Handel halten.

Sind im Umkehrschluss Schokoladen ohne solche Siegel weniger "fair" produziert? "Wenn vor allem bei großen Herstellern kein Siegel draufsteht, ist das erst mal ein schlechtes Zeichen", sagt Fischer. Dagegen gebe es sehr kleine Hersteller, die fair gehandelte Produkte anböten - ohne Siegel.

"Das sind kleine Marken, die einen starken Fokus auf fairen Handel haben und das auch transparent machen", sagt die Expertin. "Da Siegel eine Gebühr kosten, kann es sein, dass sehr kleine Hersteller darauf verzichten."

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Oliver Berg/Oliver Berg

