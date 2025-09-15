News Logo
ABO

Lebensgefährliche Sepsis, 4 Schritte helfen beim Erkennen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
In Ö. sterben jährlich mindestens 6.700 Menschen an einer Sepsis
©APA, dpa-tmn, Frank Molter
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
In Österreich sterben jährlich mindestens 6.700 Menschen an einer Sepsis. Dabei wären viele Todesfälle durch rechtzeitige Hilfe vermeidbar. Darauf machen Expertinnen und Experten anlässlich des Welt-Sepsis-Tages am Samstag (13. September) aufmerksam.

von

Sepsis, umgangssprachlich auch "Blutvergiftung" genannt, ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion. Sie entsteht, wenn die körpereigene Immunabwehr außer Kontrolle gerät und beginnt, die eigenen Organe anzugreifen. Unbehandelt endet Sepsis tödlich. Umso wichtiger ist, Anzeichen zu kennen, um handeln zu können.

Expertinnen und Experten haben eine Merkhilfe entwickelt, wie man bei schweren Infektionen bei sich selbst und anderen die Symptome einer Sepsis nicht übersieht:

Sepsis ist ein akuter Notfall. Tritt bei einer bestehenden Infektion eines oder mehrere dieser Symptome auf, sollte sofort die Rettung (144) verständigt werden.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Frank Molter/Frank Molter

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Bevor es um das Gehalt geht, stehen die Inhalte im Vordergrund
Gesundheit
Gehaltsfrage braucht gutes Timing
Wer mag, gratiniert die Suppe in einzelnen Schüsseln mit Brotstücken
Gesundheit
Der Messer-Trick gegen Tränen beim Zwiebelschneiden
Die Samen von Postelein brauchen einen Kältereiz, um zu keimen
Gesundheit
Postelein jetzt einfach selbst anbauen
Ein Blick auf das, was einem an der Arbeit gefällt, ist oft hilfreich
Gesundheit
Wenn die Arbeit nervt, 3 Tipps zum Selbstschutz
König Alfons V. soll der Kathedrale den Heiligen Gral übergeben haben
Reisen & Freizeit
In Valencia auf der Suche nach dem Heiligen Gral
Sharon Osbourne bedankt sich für die Unterstützung der Fans
News
Sharon Osbourne bedankt sich für "überwältigende Liebe"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER