Laktoseintoleranz: Welche Milchprodukte gehen trotzdem?

Der komplette Verzicht muss laut den DGE-Experten gar nicht sein. Warum genau? Und welche Milchprodukte sind empfehlenswerter als andere?

Dazu zunächst etwas Theorie: Bei einer Laktoseintoleranz kann der Körper nur geringe Mengen Milchzucker (Laktose) aufspalten, erklärt das Portal "gesundheitsinformation.de". Im Dünndarm ist schlichtweg zu wenig von dem Verdauungsenzym Laktase vorhanden.

Es wandert also unverdauter Milchzucker in den Dickdarm, wo er von Bakterien zersetzt wird. Dabei entstehen unter anderem vermehrt Gase - Stichwort: Blähungen und Blähbauch.

Die gute Nachricht: Gewisse Mengen an Milchzucker können Menschen mit Laktoseintoleranz ohne Beschwerden essen. So verweist "gesundheitsinformation.de" darauf, dass Betroffene meist bis zu 12 Gramm Laktose auf einmal tolerieren. Das ist so viel wie in einem Glas Milch (250 Milliliter) steckt.

Übrigens: Um herauszufinden, wie viel Milchzucker ein pures Milchprodukt enthält, hilft ein Blick auf die Nährwertangabe für Zucker.

Doch Körper sind unterschiedlich, die Verträglichkeit ist mitunter sehr individuell. Geht es darum, was bei der Ernährung genau zu beachten ist, sucht man am besten das Gespräch mit Arzt oder Ärztin bzw. einer Fachperson für Ernährungsberatung.

Meist ist die Strategie der Wahl, auf Milchprodukte mit geringem Laktosegehalt zu setzen. Faustregel: Fermentierte und vergorene Milchprodukte enthalten weniger Milchzucker als etwa frische Milch, erklärt "gesundheitsinformation.de". Im Zuge des Herstellungsprozesses wird er nämlich abgebaut.

Einige Beispiele:

Wer Milchprodukte zu sich nimmt, sollte sie mit anderen Lebensmitteln kombinieren, etwa den Joghurt als Dessert essen oder Milch im Rührei verarbeiten, wie die DGE vorschlägt.

Feste und fetthaltige Nahrung verlangsamt nämlich die Verdauung im Magen. Willkommener Effekt: Es gelangt weniger Laktose auf einmal in den Darm - das macht es der dort vorhandenen Laktase leichter, den Milchzucker aufzuspalten.

Dann gibt es noch sogenannte laktosefreie (Milch-)Produkte. Ihnen wurde das Enzym Laktase zugesetzt. Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) bezeichnet solche Lebensmittel als "diätisch oftmals sinnvoll" - vor allem als Ersatz für Milchprodukte mit hohem Milchzuckergehalt wie Milch, Sahne, Frischkäse oder Eis.

Zudem gibt es Tabletten, die Laktase enthalten. Betroffene können sie zu Mahlzeiten einnehmen - etwa, wenn sie bei einem Restaurantbesuch oder unterwegs nicht auf laktosearme Speisen ausweichen können.