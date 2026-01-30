Viel Mittelmaß im Olivenöl-Test - und acht fallen ganz durch

Drei weitere scheitern im Labor an Verunreinigungen mit Mineralölbestandteilen (MOAH und MOSH) oder Weichmachern. Damit rasseln schon mal 8 von 25 Olivenöle durch den Test für die Februar-Ausgabe des Magazins der Stiftung.

Auch bei dem Gros der Testprodukte können die Tester nicht jubeln und bescheinigen 13 Olivenölen eher Mittelmaß. Lediglich 4 erhalten von den Prüfern das Qualitätsurteil "gut". Deren Fazit: "Gutes Olivenöl ist rar geworden."

Platz 1 teilen sich die Testsieger:

Ebenfalls mit "gut" bewertet:

Allen vier Produkten werden durchweg positive Eigenschaften attestiert: mittelfruchtig, grün, deutlich bitter oder mittelbitter sowie mittelscharf - dazu ein gut ausgewogener Geschmack sowie Gerüche nach grüner Mandel, Apfel oder Bittermandel.

Neu aufgenommen in die Schadstoffprüfung hat die Stiftung Warentest diesmal Chlorparaffine. Diese fettlöslichen Stoffe werden als Weichmacher eingesetzt, und sie sind langlebig und schwer abbaubar, wie Testleiter Jochen Wettach erklärt. Sie könnten sich in der Umwelt und im Körper anreichern. Geringe Gehalte davon seien in drei Olivenölen nachgewiesen worden.

Aber es gibt auch noch eine gute Nachricht. Die Gehalte von Polyphenolen sei wieder etwas angestiegen gegenüber den zwei vorherigen Tests. Übersetzt: Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die unsere Zellen vor schädlichen Einflüssen schützen, jedenfalls wenn in jedem Kilo Öl 250 mg davon enthalten sind - und das schafften alle 25 Öle. Diese Polyphenole sind der Grund, warum Olivenöl überhaupt als gesund gilt. Gut zwei Esslöffel Olivenöl pro Tag eingenommen, reichten für positive Effekte aus, so die Tester.