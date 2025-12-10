Kartoffeln schneller pellen: So geht's

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Hier der Pellkartoffel-Trick: Um gekochte Kartoffeln einfacher von der Schale zu befreien, soll man sie vor dem Kochen anritzen und danach im Eiswasserbad abschrecken.

Und so geht's: Die Kartoffeln mit einem Messer rundherum anritzen und wie gewohnt kochen. Anschließend werden sie im Eiswasserbad abgeschreckt. Danach die Schale von beiden Seiten abziehen.

Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend - die Schale flutscht ab. So sind alle Kartoffeln im Handumdrehen gepellt und bereit für die Weiterverarbeitung.