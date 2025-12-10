News Logo
Kartoffeln schneller pellen: So geht's

Gesundheit
1 min
Mit dem Trick sind alle Kartoffeln im Handumdrehen gepellt
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
An Heiligabend gehört er für viele dazu: selbst gemachter Kartoffelsalat. Zum Selbermachen gehört aber auch das Schälen der Kartoffeln - und das kann sich ganz schön ziehen. Lässt sich das irgendwie beschleunigen?

von

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Hier der Pellkartoffel-Trick: Um gekochte Kartoffeln einfacher von der Schale zu befreien, soll man sie vor dem Kochen anritzen und danach im Eiswasserbad abschrecken.

Und so geht's: Die Kartoffeln mit einem Messer rundherum anritzen und wie gewohnt kochen. Anschließend werden sie im Eiswasserbad abgeschreckt. Danach die Schale von beiden Seiten abziehen.

Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend - die Schale flutscht ab. So sind alle Kartoffeln im Handumdrehen gepellt und bereit für die Weiterverarbeitung.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

