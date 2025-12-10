Kartoffeln schneller pellen: So geht's

von
Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Hier der Pellkartoffel-Trick: Um gekochte Kartoffeln einfacher von der Schale zu befreien, soll man sie vor dem Kochen anritzen und danach im Eiswasserbad abschrecken.
Und so geht's: Die Kartoffeln mit einem Messer rundherum anritzen und wie gewohnt kochen. Anschließend werden sie im Eiswasserbad abgeschreckt. Danach die Schale von beiden Seiten abziehen.
Fazit: Der Hack funktioniert hervorragend - die Schale flutscht ab. So sind alle Kartoffeln im Handumdrehen gepellt und bereit für die Weiterverarbeitung.
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose
